Olimpiyat ve felaket!

04 Ağustos 2021 Çarşamba

Aklım ve yaşadıklarım karışık bir psikoloji ile size yazmak zorunda bırakıyor beni. Ana eksiğimiz objektif olamayıp kişileri önyargı ile yaftalamak! Yalnız sporu yazsak çok kötü bir sonucu “felaket” olarak yansıtır ve hatta neden olanları kurban ederiz. Başarıyı ise herkes atlarcasına sahiplenir! Egoizmin en belirgin örneği burada dikkat çeker. Olimpiyat, kazanç ve makam düşünmeden karşılıksız bir ruhla “amatör” mücadele platformudur. Profesyonellikle uzaktan alakası yoktur. Bazı uluslar, spordaki bu gerçeği zedeleyerek işin içine çıkar sokunca, konu yara almıştır!

2020 Tokyo Olimpiyatları bizim için bir uyarıdır. Geçmişte sadece güreş, boks gibi alanlarda madalya beklediğimiz günler unutup, “Varız” demek adına yurtdışından transfer ettiğimiz atlet ve rahmetli Naim Süleymanoğlu’nu unutmadık. Bizim jenerasyon Yaşar Doğu, Celal Atik ve Hamit Kaplan gibi önde giden isimlerin lider olduğu güreşteki başarıları ile gururlandık. Ama 80 milyonluk büyük ülkemizden her branşta başarılı sporcu çıkmaması bizim ihmalimizdir. Okullarda dahi spora verilmeyen önem yıllardır sonuçlara yansıdı. Sadece futbola yapılan yatırımdaki başarısızlık nedenlerine karşı çıkıp kanıtlamış başarılar bu furyayı önleyemedi.

Tokyo Olimpiyatları’nda anlamlı bir madalya kazandık. Mete Gazoz tüm projeleri altüst etti dünyada. Okçulukta altın madalya sahibi olarak göğsümüzü kabarttı. Tebrikler! Ben Antalyaspor’da çalışırken 1985’te sahayı çoğu kez rahmetli şampiyonumuz Yücel Cavkaytar ve diğer okçularımızla çok paylaşmışımdır!

İÇİMİZİ ISITAN TESELLİ

Millet olarak yüreğimizin yandığı ormanlarımızın yangınları büyük üzüntü verse de voleybolda kızlarımız ve Mete Gazoz’un altın madalyası içimizi ısıtan bir tesellimiz olmuştur. Futbol ve öteki branşlardaki eksiliklerimizi sadece bu başarılarla örtemeyiz. Ama benim çok iddialı bir inatla daha iyisini yapacak kadar eğitim ve gerçeği yakalama savaşına döneriz umudum devam etmektedir. Her zaman sporda umut vardır. Önce kendimizi iyi motive etmeli ve mental olarak başarıya odaklı hazırlamalıyız. Bana hâlâ kendi alanımda başvuran ailelere özeniyor ve elimden geldiğince yardımcı oluyorum ve gençlere yol gösteriyorum.

Sporda başarı olumsuzluk adına hazırlıklı olacak güce ve teknik taktik kapasiteye, mücadeleye bağlıdır. Yaşamda da öyledir ama doğal felaketlere karşı da yaşamak için tedbir, bu anlamda hazırlıklı ve birlik içinde olmayı gerektirir. Keşke sadece eksik yanımız felaketlere karşı duruşumuz değil, spor olsaydı! Bu nedenle genç kuşak bu saldırı ve felaketi yüzyılı alacak bir acı ile yüklenmek yerine sporu öne alsaydı.

İstemek ve başarmak, hedef tayin etmek, hayatın kendisidir. Bazen acı, bazen de tatlı olur olayları yaşamak ama zaman zaman ekşi günler de vardır! Önemli olan ders almaktır. Her felaket bir tedbirin deneyimi olurken, her yenilgi de bazen zafere giden yolu gösterir! Kızlarımız ve Mete Gazoz bize canlı örnektir!