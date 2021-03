Stratejik gecikme!

22 Mart 2021 Pazartesi

Beşiktaş son 15 dakikaya kadar üstündü. Görüntü kulübeye de yansımış olacak ki, tedbir alınmadı. Orta alanda teknik ve yaratıcılık yönünden ikinci yarı daha da etkili görülen ve Vida’nın attığı gole ilave koyamayan Kara Kartal. Aboubakar’ı durdurmakta etkisiz kalan F.Bahçe defansının arkasında, kalesini iyi koruyan Altay ve oyuna son anda giren Ozan'ın müthiş golü ile beraberliği kurtardı. Aslında birçok kişiyi kurtardı bu gol ama doğrusu ligin en iyi takımı Beşiktaş bir kez daha gücünü ve kariyerini derbide de gösterdi.

Sergen Yalçın son anda oyuna aldığı Necip'i daha önce Adem veya Larin’in yerine düşünmüş olsaydı, “en azından Ozan oyuna girerken” ligi bitirecekti!

KULÜBENİN KURBANI

F.Bahçe’de top kullanacak Ozan ve Sosa sonuca etki yapıyorsa her zaman oynardı. Ghezzal, Beşiktaş’ın en etkili yaratıcı orta alan oyuncusu olarak dikkati çekerken Aboubakar’ın topla buluştuğu her an “gol kaçırsa da” Altay’ın kurtarışlarını aşamadı! Ama takımın en etkili futbolcusu olarak dikkat çekti. Beşiktaşlı futbolcular ilk yarıda kötü olan rakibi karşısında golü de bulunca, “Hafta içindeki 120 dakikanın getirisini düşünmeyen kulübenin kurbanı oldu” desek yanılmayız! Vida, ikinici yarı başında golünü atarken bu avantajı biraz da orta alanda yorulan Atiba, Josef ve Mensah ile savunma anlamında kaybeden Beşiktaş golü yedi.

F.Bahçe’de telaş vardı. Valencia ve Samatta ve Gustavo etkisizdi. Her şeyi Pelkas'tan bekleyen Sarı-Lacivertlilerde son anda “tombaladan çıkan” Ozan çok yararlı oldu. Bu maçtan alınacak en önemli ders, korkunun ecele faydası olmadığıdır. Oyunun süsü gol ve büyük takım olma gerçeğine uyan yönetimsel yapılarla, doğru futbol oynama gerçeğidir. Beşiktaş son 10 dakika dışında öyleydi. Ama maç 90 dakika olup, bazen de kulübe tarafından kazanılan ve kaybedilen puanlar vardır. Bu Beşiktaş ligi ve kupayı alır!