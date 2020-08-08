Yitirdiğimiz Değerler: Kışlalı ve Çelikel

08 Ağustos 2020 Cumartesi

Geçen hafta Cumhuriyetin kurucu değerlerine ve Atatürk’ün aydınlanma devrimlerine inanmış iki değerli Cumhuriyetçiyi yitirdik.



Gazeteci Mehmet Ali Kışlalı, 4 Kasım 1933’te Kilis’te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra gazeteciliğe başladı. Zafer, Yenigün, Milliyet, Tercüman, Türkiye gibi gazetelerde çalıştı. The New York Times, Daily Telegraph ve Time gazete ve dergilerinin Türkiye muhabirliğini yaptı. Kışlalı, Yankı dergisini kurdu ve yaşattı. Ayrıca Sovyet Rusya ve Birleşmiş Milletler (1965), Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma (1996) gibi önemli kitapların yazarıdır.

OĞLUNU DA GAZETECİ YETİŞTİRDİ

Kışlalı, gerçek bir gazeteciydi ve haftalık siyasi dergi Yankı onun en önemli basın eseridir. Kışlalı ödün vermez, dik duruşlu ve etkin bir gazeteciydi.

Mehmet Ali Kışlalı, 1999 yılında bombalı saldırıda yaşamını yitiren siyaset bilimci ve Ecevit hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış olan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın ağabeyi ve aynı zamanda gazeteci Hıncal ve Öcal Uluç’un kuzeniydi.

Kışlalı, oğlu Murat’ı da gazeteci olarak yetiştirdi. Ankara gazetecilik yaşamında ekonomi alanında etkin bir gazeteci olarak isim yapmış olan, Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar çalışan Murat Kışlalı, Mehmet Ali Kışlalı’nın oğludur.

Mehmet Ali Kışlalı ile Ankara’da parlamentoda bulunduğum 1973-1980 yılları arasında kültürel düzeyde dostluk içinde fikir alışverişinde bulunurduk. Bu nedenle Hıncal ve Öcal Uluç ile, oğlu Cumhuriyet gazetesinin ak ve kara günlerde daima yanında yer almış olan, değerli dost Murat Kışlalı’ya bir kez daha derin üzüntü ve taziyelerimi bildirmek isterim.









ZOR GÜNLERDE SORUMLULUK ALDI

Yitirdiğimiz diğer bir Cumhuriyetçi ekonomi ve siyaset dünyasında tanınmış olan Murtaza Çelikel’dir. Çelikel bir işadamı olarak, DSP’nin kuruluşunda çekinmeden ortaya çıkmış, demokratik yaşama, Atatürk devrimlerine inanmış bir kişiliğe sahipti.

Konya’nın bir köyünde doğan ve kendisini yetiştiren Çelikel, gençlik yıllarından itibaren aktif politik yaşamın içindeydi. Murtaza Çelikel, 1960 öncesi yıllarda İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nde okurken gençlik hareketleri içinde yer aldı.

1960 öncesi çok zor günlerde CHP Gençlik Kollarında çalıştı. İstanbul örgütünün efsane Beyoğlu ilçesinde, ilçe Başkanı Av. Reşit Ülker’in önderliğinde yapılan çalışmalara, ilçenin gençlik kolları üyesi olarak katıldı.

Beyoğlu ilçesinin gençlik kollarından yetişenler daha sonra uzun yıllar siyaset yaşamının içinde etkin görevlerde bulunmuşlardır. Örneğin, Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı’ndan sonra CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı ve daha sonra da CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan Erol Ünal gibi...

Aynı köklerden gelen daha sonra İstanbul milletvekili ve Sanayi Bakanlığı yapan Tarhan Erdem gibi... Murtaza Çelikel de işte bu ünlü Beyoğlu Gençlik Kolları kültüründen yetişmiştir.

KOLAY YETİŞMEYEN DEĞERLER

Çelikel ve bu önemli genç politikacılarla yaşam çizgimiz 1960 öncesi, mücadele günlerinde etkin bir biçimde kesişti. Çünkü ben de o sırada CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanlığı görevini yürütüyordum.

Murtaza Çelikel, o günden sonra çizgisini değiştirmeden siyasal yaşamını sürdürdü.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bir önceki başkanı Prof. Dr.Aysel Çelikel’e ve iki evladına içtenlikli olarak başsağlığı diliyorum.

Böyle değerler kolay yetişmiyor ve bir bir aramızdan kayıp gidiyorlar.