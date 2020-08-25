Cüneyt Çakır MHK Başkanı olana kadar!

25 Ağustos 2020 Salı

Ciddi bir yönetilememe sorunu ile karşı karşıya olan Türk futbolunun geçen haftaki gündemi Merkez Hakem Komitesi'ndeki şok istifaydı. Bir süredir, "Bu ortamda çalışılmaz" diyen Zekeriya Alp, kurulu ile birlikte istifasını verdi. Uyumsuzdular, çok başlılık ile çok seslilik birbirine karışıyordu, daha önemlisi Zekeriya Alp'in karşı çıktığı yeni yönetmelikteki bazı maddeler nispet yapılırmışçasına devreye sokuldu ve istifalar geldi. TFF yönetimi bugün yarın açıklar Türk hakemliğini sevk ve idare edecek ekibi. Çokça isim konuşuldu, ancak Serdar Tatlı ön plana çıktı. Orta karar bir hakemliği vardı Serdar Hoca'nın. Söylenildiğine göre insan ilişkileri çok iyi değil, daha önemlisi FIFA kokartı takmadığı için uluslararası arenadaki deneyimi sıfıra yakın, teknoloji ile arası da pek yok! Öyleyse nereden çıktı Serdar Tatlı ismi? Demek ki birileri TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kulağına üflemiş. Tatlı da sinyali alıp geçen haftayı MHK kadrosunu kurmakla geçirmiş. Dışa bağımlı Türk hakemliği Serdar Tatlı ile nereye varır, kestirmek güç. Saray'ın futbol danışmanı, "Serdar Tatlı olsun" diye diretiyormuş. Tamam Tatlı olsun da bu işin eğitim tarafı var, teknoloji tarafı var, UEFA, FIFA tarafı VAR! Tatlı'nın dışında Mustafa Çulcu'nun adı geçti. Yusuf Namoğlu ve Serdar Çakır da aday adayları arasında. Metin Tokat ve Sabri Çelik ise alternatif isimler. Görüldüğü gibi Türk hakemliği sıkışıp kalmış 4-5 ismin içinde. Bir de MHK'nin ve MHK Başkanı'ın kimin tarafından seçileceği (atanacağı) meselesi var. Ne yazık ki, Türk hakemliğini sevk ve idare edecek kişileri TFF yönetimi atayacak. İnşaatçı, yatırımcı, eski belediye başkanları ve iş insanlarının ağırlıklı olduğu TFF yönetimi seçecek MHK'yi. Gönül isterdi ki, TFFHGD bir toplantı yapsın, 1 ya da 2 isim belirlesin, TFF de o isimler üzerinden tercih kullansın; ama nerede? Sesi çıkmıyor Abdurrahman Arıcı ve ekibinin bu konularda! Oysa şu Kulüpler Birliği Vakfı'nı örnek alıp, bir şeyler yapabilirlerdi. Nasıl Kulüpler Birliği yabancı konusu ve liglerin başlama tarihi meselesinde dediğini yaptırdı, TFFHGD'nin de böyle bir gücü olmalıydı!

Serdar Tatlı eğer MHK Başkanı olursa vay Türk futbolunun haline! En iyisi Nihat Özdemir yanlışından vazgeçsin ve eski hakemlerden birini bulamıyorsa tıpkı Zekeriya Alp örneğinde olduğu gibi Türk futbolunun şu an en adil ve deneyimli ismi Mustafa Denizli'ye teklif götürsün, "Gel Hocam ağabeylik yap, istediğin kişileri de kuruluna al" desin inanın Türk futbolu için devrim olur, elbette Denizli kabul ederse! Yoksa, Türk futbolu Godot'yu bekler gibi Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakıp MHK Başkanlığı'na oturmasını bekleyecek, "adil, tarafsız, etki altında kalmayan" hakem yönetimleri için. Umarız Çakır'ın hakemliği bıraktığı gündeki TFF yönetimi, "kısır" çekişmelerin içinde olmaz da, Cüneyt Çakır'a, Türk futbolunun efsane hakemi olarak bu görevi "tevdi" eder!