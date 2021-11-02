MHK’de kavga bitti mi?

02 Kasım 2021 Salı

Spor dünyasında geçen haftanın gündemi Merkez Hakem Komitesi’ndeki görev değişikliği ve yaklaşık 10 gün gecikme ile yapılan atamaydı. Yeni MHK Başkanı Prof.Dr. ve aynı zamanda eski hakem Ferhat Gündoğdu göreve başladı, ilk atamalarını da ekibindeki Yunus Yıldırım aracılığı ile yaptı. Maç oynandı, kimi kazandı, kimi kaybetti, ama hakem isyanı aynen ve hatta daha da hızlı biçimde devam etti. Demek ki MHK’de, “Yorgan gitmiş, kavga bitmemişti.” Gerçekten Türk futbolunda artık kimsenin kimseye, aynı vakıf çatısı altındaki kulüplerin de birbirine güveni kalmamış. Çünkü ülkece, nalıncı keserini çok seviyoruz. Hep içeri doğru yontmasını istiyoruz keserin. Hukuk, adalet falan derken de samimi değiliz emin olun. Eğer, haksız bir penaltı kazanmışsak ya da rakip haksız şekilde 1 kişi eksilmişse oralı olmuyoruz; ne zaman ki benzer hatalar bize yapılana kadar! O yüzden, futbolun gayrısız tüm paydaşları oturup eteklerindeki taşları dökmeden, samimi biçimde itiraflarda bulunmadan düzgün bir TFF yönetimi bekleyemeyiz. İşin kötüsü Nihat Özdemir Federasyonu, bu güveni bir türlü tahsis edemiyor! Oysa yönetiminde hayatını futbolla geçirmiş Servet Yardımcı’dan Mehmet Baykan’a Ali Düşmez’den Selim Soydan’a önemli isimler var, ama takım olamıyorlar! Daha doğrusu aldıkları kararların arkasında duramıyorlar. Galiba birileri işlerine müdahale ediyor, ya da yüksek tepelerden, göklerden bir mesaj geliyor! Duyduğumuza göre de Nihat Bey de bıkmış. Geçenlerde “Ne işim var, bunlarla uğraşıyorum” demiş yüksek sesle Sayın Özdemir. Ve yine iddia odur ki 2022’de özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle affını isteyecekmiş! Böyle bir değişim yaşanırsa, delege yapısının çoğunluğunu elinde bulunduran Kulüpler Birliği Vakfı’na bir çağrı, “Lütfen adaylarınızı hür özgür biçimde” belirleyin. Sonra kendi seçtiğinizi de parçalamaya çalışmayın!

Gelelim federasyon seçimlerine; Türkiye’yi 2024 olimpiyatlarına taşıyacak kadrolar belli oluyor. Geride kalan süreçte, halter, hentbol gibi iki önemli branşta başkanlar değişti, kürekte gencecik Erhan Ertürk koltuğa oturdu, atletizmde Fatih Çintimar, karşısına Zeki Öztürk gibi rol model bir aday çıkmasına karşın kazandı.

Şimdi ise gözler basketbolda. 3 isim şimdiki başkan Hidayet Türkoğlu, önceki başkan Harun Erdenay ve Türkiye’nin sayı kralı rekortmen ismi, Fransa’da şampiyonluklar yaşayan Erman Kunter çekişecek. Kim kazanır bilinmez, ama gönül ister ki delegeler, Türk basketbolunun geleceğine yatırım yapan, kurumsal yapı oturtmaya istekli, yönetimlerinde çıkarı ön planda tutmayan, adı skandallara karışmamış isimlere yer versin. Daha önemlisi de tüm delegeler vicdanlarına göre sandığa gitsin, politik hesapların içine hiç girmesin! Sonuçta basketbol bu kadar kötü yönetilmemeli bu güzel ülkede!