Öğrenciye su yok!

13 Eylül 2023 Çarşamba

Muhalefetin en az oy aldığı yerlerdi Beykoz Ömerli, Sancaktepe Paşaköy, Çekmeköy Nişantepe. Genel seçimler öncesi CHP Yoksullukla Mücadele Ofisi bu mahallerde çalmadık kapı bırakmadı, aynı haneyi birkaç kez ziyaret etti. Sorunları çözdü, çözemedi noktasından çok oradaki yurttaş karşısında bir yetkili bulmuş derdini anlatmıştı. Seçim günü de muhalefet kanadı söz konusu mahallelerde oy patlaması yaşadı, yüzde 50 bandı aşıldı.

Bu çalışmayı CHP Yoksullukla Mücadele Ofisi Koordinatörü ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo anlattı. Foggo, ofisin çalışmalarından söz ederken yeni başlayan öğretim yılıyla ilgili sorunları da dile getirdi. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın deprem bölgesi hariç okul yemeğini kaldırmasının yaratacağı sıkıntıya dikkat çekti.

Gerçekten de 20 milyon öğrencinin büyük bölümü beslenme sorunu ile karşı karşıya 2023 Türkiye’sinde. Dar gelirli aileler, değil çocuklarının cebine 10-20 TL harçlık koymayı, iki dilim ekmekle, incecik bir dilim peyniri bile hesaplıyor. Çoğu öğrenci boş beslenme çantasıyla okula gidiyor. Yemeğin yanı sıra bu yıl öğrencileri su krizinin de beklediğini söyleyelim. Bir şişe su 5 TL’yken öğrenci susuzluğunu ne yazık ki okul tuvaletlerindeki şebeke suyundan gidermek zorunda. Çoğu aile çeşme suyuyla çay bile demlemezken öğrencileri şebeke suyuna mahkûm etmek ne denli vicdani bilinmez ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun masasında öğrencilere yönelik bir beslenme çalışmasının olduğunu, önümüzdeki günlerde de büyük ses getirecek bu projeyi açıklayacağını biliyoruz. Eğer yerel yönetimler aracılığıyla olanak yaratılır, okul çağındaki çocukların aç karnına derse girmesine çözüm bulunursa muhalefet iktidarın yanlışını düzeltmiş olur.

ŞERİAT FRENİ YEREL SEÇİM!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim ortağı YRP lideri Fatih Erbakan, şeriat konusunu gündeme getirdi geçen gün, “Halkımıza soralım, bakalım istiyorlar mı şeriatın gelmesini?” diyerek. Aslında referandumu işaret etti. Her ne kadar, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının değişmez maddeleri Erbakan’ın bu hezeyanına geçit vermez gibi gözükse de her şeye hazırlıklı olmak gerek. Baksanıza Kadıköy sahilinde bile insanlara “Niçin bira içtin?” diye ceza kesebilecek kadar nobranlaştı iktidar! Eğer Cumhur İttifakı’nın YRP dahil bileşenleri, 31 Mart 2024 seçimlerini, bir şekilde kazanırsa referandumların ucu açılır, yerel yönetim gücünü kaybeden muhalefet, laiklik dahil ülkenin birçok fabrika ayarının yitirilmesine engel olamaz. O yüzden Sayın Meral Akşener, büyük kentlerin de bulunduğu birçok yerde, “Seçime ayrı ayrı girme” görüşünü gözden geçirmeli.

CHP’DEKİ DEĞİŞİM!

Yerel seçim öncesi CHP’nin kurmaylarına gelirsek kaos sonlanmalı, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde, “Şucu, bucu” dedikodusu bitirilmeli. Çünkü, 9 Eylül’de hız kazanan, “değişim” meselesi halka doğru anlatılamadığı için seçmen öfkesi tavan yaptı. Oysa CHP, aylardır büyük bir kabuk değişim süreci yaşıyor. “Uzlaşı” kültürü ile cumhurbaşkanı seçiminde sol, sosyalist, muhafazakâr ve milliyetçi kesimi bir araya getirip alınan 25.5 milyon oy bu dönüşümün yansıması. Bu değişimin mimarı da Kemal Kılıçdaroğlu. Ama halka anlatılamayan bir durum bu. Konuyu, salt isim değişikliği olarak yorumlayanlar da partiye ulaştırılan çoğu ıslak imzalı tüzük değişikliği öneri maddelerine bakmalılar. Yaklaşık 12 bin satır başı değişiklik önerisinin çok azı bile kurultayda kabul görürse parti ülkenin kilit taşı olmakla kalmaz, Erdoğan’ın “Her olumsuzluğun öznesi CHP” söylemi tarihin çöplüğüne gider. Sonuçta, 100 yaşındaki CHP’nin duruşu, yerel seçime gidilirken önemlidir çünkü vahşi kapitalizmle mücadele edecek kamu aklı ve şeriat karşıtlığı sadece Atatürk’ün partisinin genlerinde mevcuttur.