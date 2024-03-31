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Paris’e kadın eli

31 Mart 2024 Pazar

Türkiye, 2 yıllık seçim sarmalından bugün itibarıyla kurtuluyor.

Gerçekten yorulduk, varsa siyaset, yoksa politika. Her şeyi unuttuk. Eurovision’u kim kazandı, kim Nobel aldı, hangi tür kansere çare bulundu; hep ikinci planda. Doğal olarak spor da konuşulmadı.

Burada haksızlık yapmayalım, sporun ‘çirkin’ tarafı, 4 büyükleri arasındaki kayıkçı kavgası gündemde. Ama, onca spor insanı çıkıp “Yahu bu yıl olimpiyat yılı, Avrupa Şampiyonası yılı, iki dev organizasyona onlarca sporcu ile katılıyoruz, onları konuşalım” demedi.

İş başa düştü; evet, Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası finalistlerinden. Grubumuza son dakikada Gürcistan geldi, bu da bize 2. tur kapısını açabilir. Elbette İtalyan çalıştırıcı ile Milli Takım havuzundaki 40’a yakın genç oyuncuyu yıpratmazsak.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na gelirsek; yeni Gençlik Spor Genel Müdürü Ozan Çakır’ın dosyasında şu an Fransa vizesi alan 51 sporcu var; bu sayı 70’i bulur. Paralimpik oyunlarda da 50 kardeşimiz olimpiyat vizesi aldı.

Peki, bu olimpiyatta kaç madalya kazanırız? Son Tokyo Olimpiyatları’nda 13 madalya aldık; yılların genel müdürü Mehmet Baykan’ın zirve yaptığı yıldı. Bir önceki Rio’da 8’de kalmışız. Şimdi Paris’te garanti gibi gözüken 4-5 madalya duruyor. Boks ve güreşte ikişer altın, tekvando da 1 gümüş madalya yakınız.

Bu yargıya kendi kendime varmadım. Spor istatistiklerinin 1 numarası Nielsen adlı kurum, Türkiye’yi 5 madalya bandında tutmuş. Verilere de Avrupa, dünya şampiyonaları ile GrandPrixlerdeki sonuçların analiziyle ulaşılmış. Aynı site Paris’in favorisi olarak 121 madalyayla ABD’yi gösteriyor. Çin 89 madalya beklentisiyle ikinci. Büyük Britanya, Japonya ve ev sahibi Fransa ilk 5’te.

Türkiye’ye dönersek; geçenlerde TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve TMOK yöneticisi Elif Özdemir’in ev sahipliğinde Antalya Gloira Sports Arena’da kaynaşma kampı yapılmıştı. Bu tip organizasyonları çoğaltır ve performans artırıcı idmanların yanına moral motivasyon buluşmalarını eklemeliyiz. Ancak garanti gözüken 4’ü altın biri gümüş 5 madalyanın tamamı kadın sporculardan gelecek. Boksta iki altın Buse’lerin boynunda gibi (Çakıroğlu ve Sürmeneli). Güreşte de Yasemin ve Buse altın madalyaya yakın. Tekvandoda umut Hatice Kübra’da. Kadın Voleybol Milli Takımı’nı da unutmayalım. Sonrası, sporcuların anlık performansına ve federasyonların hazırlık sürecine bağlı. Bu tablo bizi memnun etmese de Paris Olimpiyatı, kadınların erkeklere üstünlük sağladığı ilk oyunlar olması Türk kadınının zaferidir. 


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