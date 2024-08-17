Arif Kızılyalın
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Paris’teki altın madalyalar!

17 Ağustos 2024 Cumartesi

Türkiye, 2024 Olimpiyat Oyunları’nı düş kırıklığıyla kapadı. Yıllar sonra altın madalyasız bitti oyunlar, 3 gümüş, 5 bronz teselli ikramiyesi bile değil. Şimdi gözler 28 Ağustos-8 Eylül arasındaki Paris Paralimpik Oyunları’nda. Ve Türkiye, bu kez hiç olmadığı kadar iddialı-şanslı. Öncelikle, 49’u kadın rekor bir sayı olan 94 kotayla gidiyoruz Paris’e. Golbol ve futbol branşlarında da takım madalyası arayacağız. 15 branşta varız, en çok katılım 16 sporcuyla atletizmde. Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) izliyor. Ölçümler, Türk sporcuların 3 altın en az 12 madalya kazanacağını gösteriyor. Golbol kadınlar, tekerlekli sandalye masatenisi paralimpik şampiyonu olabilir, halter, okçuluk ve atıcılıkta da kürsü yakın. 

Peki, olimpik sporcular dökülürken, paralimpikte nasıl bu kadar iddialıyız? Öncelikle Türkiye rahmetli Yavuz Kocaömer döneminden bu yana engelli sporunda önemli bir ivme yakaladı. Onun görevini devralan Beşiktaş’ın eski 2. başkanı ve eski TFF yöneticisi Dr. Murat Aksu, hayatını başkanı olduğu Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve TESYEV’e adamış durumda. Onun başkanlığı döneminde 15 sponsor Olimpiyata gidecek milli takımlara destek oldu. Kafilenin büyük bölümüne üst düzey performans eğitiminin yanı sıra maddi destek de sağlanıyor. Üstelik bu branşların kafası, olimpik branşlardaki gibi federasyon seçimlerinde değil, herkes Paris’e odaklanmış. Bu ortamda başarının gelmemesi büyük sürpriz olur. 

Paralimpik niye bu kadar önemli diyecek olursanız; IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) paralimpik branşlara önem vermeyen ülkeleri ve kentleri dışlıyor. İstanbul da bu bağlamda Ekrem İmamoğlu döneminde spor tesislerine erişim bağlamında çağ atladı. Burada İBB Spor Kulübü’nün paralimpik sporculara, olimpik sporcular kadar önem vermesinin payı unutulmasın. Yine olimpik yasa korumasındaki İstanbul Olimpiyat Oyunlarına Hazırlık ve Düzenleme Komitesinin de doğal üsesi TMPK Başkanı. Onlarsız olmuyor. Sözün özü, Türkiye, olimpik branşlarda alamadığı Paris altınını paralimpik branşlarda alacak. Alsın ki, paralimpik şampiyonlarımız, sayıları 11 milyonu geçen engelli yurttaşlarımıza rol model olsun, engelli kardeşlerimiz toplumsal hayat içinde kendini eksik hissetmesin.

Sponsorluğa gelirsek, çokça tartışılan ve nedense gizli tutulan İstanbul House’un sponsorları ortaya çıktı. Mey Grup, Komili, İş Bankası ve Happy Group İstanbul’un tanıtımı için açılan evin giderlerini karşılamış; iyi de yapmışlar, hatta bot hesaplarla şişirilen dijital mecralara hatır için reklam vereceklerine, İstanbul’un 2036 hedefine bir tuğla koymaları Türkiye için çok çok önemli.


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