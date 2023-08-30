Siyasal zafer ve yenilenme!

30 Ağustos 2023 Çarşamba

“30 Ağustos yalnız askeri bir zafer değil...

Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni doğuran bir siyasal zafer...

İçinde yaşadığımız ‘bölünme, parçalanma, dincileşme, İslamcı devlet’ tehlikesinin ortalık yerinde kutlanan 30 Ağustos’un anlamı askeri boyutlarını kat kat aşan tarihsel bir değer kazanıyor...”

15 yıl önce bugün, İlhan Selçuk böyle yazmış “Pencere”sinde...

Her ne kadar 29 Ekim, en büyük bayramımızsa da İlhan Selçuk’un dikkat çektiği gibi 30 Ağustos 1922 zaferi modern Türkiye’nin ilk kuruluş adımıdır, kutlu olsun!

KILIÇDAROĞLU’NDAN ORTAKLIK MÜHRÜ!

30 Ağustos haftası gündem, siyaset Türkiye’de. Odakta da yaklaşmakta olan yerel seçimler var. Her ne kadar ittifak ortakları, CHP’yi yerme yarışına girdilerse de Kemal Kılıçdaroğlu, yedi ay sonraki seçimler öncesi, klasikleşen, “birleştirici” mesajını verdi. Yazarımız Miyase İlknur’un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kendisine yönelik suçlama çizgisindeki eleştirilerine, “Meral Hanım’ın sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam saygısızlık yapmış olurum” karşılığını vererek şimdiden 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ittifak protokolünü mühürledi. Bu saatten sonra muhalif tabandan hiç kimse İstanbul’da Ekrem İmamoğlu (eğer AKP siyasal yasak getirmezse), Ankara’da Mansur Yavaş, Adana’da Zeydan Karalar’a karşı aday çıkarmaya cesaret edemez. Peki bu üç isim büyük kentleri yine kazanır mı?

Elbette çünkü AKP’nin 2023 genel seçimleri sonrası yarattığı “ekonomik” kriz, kararsız seçmeni, muhalefet tarafına çivilemeye yetti.

CHP KONGRELERİ VE YENİLENME

CHP’de büyük kurultay öncesi ilçe kongreleri tamamlanmak üzere. 150’ye yakın delegesiyle kritik pozisyondaki İstanbul’da 27 ilçenin yönetimi ve il delegeleri belli oldu. Bu ilçelerin 15’inde gençlik kollarından gelen isimler başkanlık koltuğuna oturup aslında büyük bir yenilenme sürecini gerçekleştirdi. Sosyal medya üfürmelerini bir kenara bırakırsak seçilen 534 delegeden büyük çoğunluğu (362) Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasından adalet yürüyüşe katılan isimler. 172 aday ise değişim listelerinden geliyor. Gazeteci ve eski milletvekili Barış Yarkadaş TV100’de, ilçe başkanlarıyla yaptığı görüşmelere dayanarak verdi bu sayıları. Yarkadaş’a göre değişim kalesi gibi gözüken Küçükçekmece’de Kılıçdaroğlu ile hareket edecek en az 10 üye var. Üsküdar için “Değişimin adayı kazandı” yorumu yapılsa da çarşaf listede ağırlık genel merkezden yana. “Değişim yaşandı” denen Kadıköy’de 43 delegenin 35’i ilçe yönetimiyle hareket edip Kılıçdaroğlu’nun yanında duracak gibi.

İstanbul seçimine gelirsek; yeni il başkanın herkesi kucaklayacak, sokak siyasetini bilen birisi olması gerektiğini savunuyor tüm üyeler. Şu an adı geçenlerin dışında sürpriz bir isim mi aday olur, yoksa Selçuk Sarıyar, Cemal Canpolat, M. Ali Yüksel, Onursal Adıgüzel, Gürsel Tekin mi delegenin karşısına çıkar bilinmez, heyecanlı günler İstanbul’u bekliyor.

Yenilenme konusuna değinirsek şu an İzmir milletvekili ve geçen dönemin genel başkan yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, parti tüzüğü değişikliklerine ilişkin görüşlerini, “11 öneri” başlığı altındaki bir yazıyla açıkladı. 11 maddenin en dikkat çekicisi aktif üyelik ve partinin seçeceği tüm isimlerin bu aktif üyelerce oylama ile belirlenmesi. Yine kamusal görevleri nedeniyle belediye başkanlarının delege olmaması önerisi gözden kaçmadı. Anımsanacağı gibi son tüzük değişikliğinde meclis üyelerinin il ve kurultay delegesi olmasının önüne geçilmişti. Taşkın’ın bu önerileri kabul görür mü bilinmez ancak Kılıçdaroğlu’nun, “Parti içinde herkesin sadece bir görevi olmalı” prensibi, CHP’nin yenilenme sürecindeki en önemli kilometre taşıdır. Hiç olmazsa “Sen beni seç, ben seni seçeyim” modeli biter!