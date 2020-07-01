01 Temmuz 2020 Çarşamba

"Alt liglere oyna diyenler Türkiye şartlarını bilmiyor mu? Biz Finlandiya mıyız, yazın ortasında maç mı olur?" Bu sözler bir 3. lig kulüp başkanına aitti. TFF'nin ligleri temmuzun ortasında yeniden başlatma ısrarına karşı net bir duruş sergilediler: "Çıkmıyoruz" dediler ve 19 Temmuz'da ligleri başlatma sevdalısı Nihat Özdemir Federasyonu'na geri adım attırdılar.

Helal olsun alt liglerin cesur yöneticilerine! Belki de TFF yönetimi onlar sayesinde ilk kez doğru bir karar verdi.

Çünkü, Temmuz ayının ortasında Güneydoğu'dan Akdeniz'e, Ege'den Marmara'ya, maç oynatmak cinayetti 2. ve 3. liglerde.

Geçtim koronavirüsü fiziki şartlar elverişli değildi. Kabul, Süper Lig'de tüm statlar, yeni, ışıklandırmalı ve TFF'nin pandemide futbol yönetmeliğine uygun. TFF 1. Lig de bir şekilde idare ediyor, ancak, 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynanacağı statların çoğuna merkep bağlasanız durmayacak yerler! Örneğin, birçok takımın maç yapacağı alanlar sentetik. Gün boyu güneşi çeken, üzerinde koşmaya başladığınızda vücut ısınızı 40 derecelere çıkarıyor. Aydınlatma yok, gece maçı mümkün değil.

Bir anlamda koronavirüs öldürmese, sıcak öldürecekti gencecik insanları.

Üstelik TFF es kaza bu maçları oynatsa hastalığa da davetiye çıkarırdı, alt liglerdeki yüzlerce maç!

Nasıl mı? 2 ve3. lig maçlarının oynandığı statların soyunma odaları 9, bilemediniz 10 metre kare. Yani, 11 futbolcu, yedekleri, antrenörü, avuç içi kadar odaya toplanır, giyinir, soyunur, maç taktiği konuşur. İşte içlerinden biri virüs taşıyıcıysa, önce o takım, sonra rakibi, hakemler, büyük bir risk altına girerdi; İtalya ve İspanya'da salgını körükleyen Atalanta-Valencia maçının benzerlerini oynatırdık kendi elimizle... Çünkü biliyoruz ki, 2. 3. ve Bölgesel Amatör lig takımlarının, Süper Lig ekipleri gibi sağlık olanakları yok. Test falan hak getire! Biraz dezenfektan, iki maske, yalandan bir ateş ölçümü, "Haydi çocuklar ölüme" demiştik yanlıştan dönülene dek!

Taa ki, birileri devreye girip, "Nihat Bey, senin de federasyonun da sonu olur bu maçları oynatma kararı" dedi ve TFF de geri adım attı. Artık Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu mu etkili oldu, yoksa TFF'nin Riva tesislerine gelip yönetim toplantısı öncesi, "Siz oynatma kararı alın biz de bu 6 maça çıkmayacağız" diyen 2. Lig- 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can ile Başkan Vekili Cengiz Günaydın mı bilinmez, onlarca, yüzlerce futbol emekçisinin hayatı kurtuldu bu kararla!

Helal olsun Can ve Günaydın Başkanlara, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın cesaret edemediği adımları attılar; ilk kez 'taban birlikleri'nin gücünü gösterdiler!

Bu arada hala, "Bu maçlar oynanırdı" diyen Sayın Nihat Özdemir'e de bir tavsiye, Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte Futbol kitabını okusun ve giderayak ülkeyi bahis-iddia-naklen yayın sarmalından kurtarsın!



