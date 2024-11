TFF’de garip işler!

30 Kasım 2024 Cumartesi

TFF’de işlerin iyi gitmediği gerçeğini geçen hafta gündeme getirmiştik. Ardından başkanın “kumar masası fotoğrafı” ile Whatsapp gruplarına yazılıp sonradan silinen “istifa imalı” mesaj krizi patladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, yurtdışında kumar masasında önceki dönemlerde çekilmiş bir fotoğrafı gündemde. Yurt dışında kumar oynuyorsanız suç değil, size operasyon da çekiliyor olabilir. Ancak adınızın üstünde “TFF Başkanı” sıfatı varsa, seçildiğiniz andan itibaren gittiğiniz yerlere, yediğinize, içtiğinize, konuştuğunuza dikkat edeceksiniz.

SON DÜDÜK ÇALAR!

İkinci büyük hata, gecenin bir vakti, biraz da efkârlanıp (!) Whatsapp yönetim grubuna, TFF olağanüstü genel kuruluyla ilgili mesaj yazmak. Eş dosttan danışman, yönetici yaparsanız size, “Zamanı değil” uyarısıyla Türkçe yazım desteği gelmez. Etrafınızdaki profesyoneller, her kararınızı “Padişahım çok yaşa” diye alkışlar. TFF’de işlerin kötü gitmesinin bunlarla da ilgisi yok aslında. Öncelikle, Hacıosmanoğlu ekibine seçim kazandıran taban birlikleri ve alt liglere verilen “maddi destek” sözleri yerine getirilmedi. Tepkiler federasyon binasıyla yönetimde ses buluyor. Hakemler deseniz; her hafta yeni bir kriz “VAR”! Milli takımlar da teker patlattı. Yasa dışı bahis ise her an herkesi yakabilir. Yani İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminin elle tutulur tarafı kalmadı. O yüzden 2025’in ilk ayında son düdük çalarsa şaşırmayın!

2036 İÇİN BARIŞ ŞART!

İstanbul 2036 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın aday kenti; rakipler Berlin ve Doha. İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği hakkını kazanıp güçlü bir adım attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ağırlığıyla TMOK Başkanı Uğur Erdener ve yönetici Ali Kiremitçioğlu’nun katkıları büyük. Geçenlerde TMPK (Paralimpik) Başkanı Murat Aksu, 2025 ve 2026 Avrupa Oyunları’nı Türkiye’ye getirdi. Ve fakat, bu işler tek ayaklı olmaz, sportif çaba yetmez, devlet güvencesi şart! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Bakanı Osman Bak ve İBB -en azından- sporda barışmak zorunda. Sonra TMOK ile TMPK el ele vermeli. Yoksa 2036’yı TV’den izleriz! Örneğin, Avrupa, dünya şampiyonaları var şu sıralar. Ama “Türkiye 2036” adına tek bir rozet, broşür, bayrak çalışması görmedim. Konuştuğum herkes bir erken genel seçim bekliyor; el bile sıkışmıyorlar. Oysa, seçim zamanında (2028) gerçekleşirse biz 2036’nın tanıtımlarını şimdiki iktidar ve mevcut İBB yönetimiyle yapmak zorundayız; o yüzden İstanbul’da bir Olimpiyat istiyorsak, “aynı gemiye” binmemiz şart! Bu işler küslük kaldırmaz, Katar olmadı, Berlin 1936’nın 100. yılında ev sahipliğini kapıverir.