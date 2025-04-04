Buruk ders çalışmış!

04 Nisan 2025 Cuma

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenerek eledi; seri sürdü! Beşiktaş yenilgisi sonrası onurlu bir başkaldırıydı. Okan Buruk, Fenerbahçe’yi iyi analiz etmişti. Orta sahada Torreira, Lemina ve Sara üçlüsüyle savunma aksiyonu alarak rakibin geçiş oyununu durdurdu. Lemina sakatlanıp çıktığında yerine Kaan Ayhan’ın çekilmesi de önceden çalışılmış bir taktikti. Galatasaray, istatistiklerde de üstün taraftı. Osimhen ile Barış Alper’in uyumu golleri getirdi. Eğer Barış Alper final hareketlerinde paylaşımcı olsa fark daha da açılabilirdi.

Savunma genel olarak aksamadı, Muslera’nın yerine kaleye geçen Günay kritik kurtarışlarla maçı tuttu. Elbette Davinson’un çizgiden röveşata ile çıkardığı top da geceye damga vurdu. Mourinho ise Skriniar-Yusuf-Çağlar üçlüsünün Osimhen karşısında ağır kalacağını hesap edemedi. Osimhen, her topta bu üçlüyü geçti. Hatta bir pozisyonda, rakiplerinden 5 metre geride başlamasına rağmen topu alıp 5 metre farkla öne geçti; üstelik topla!

Maçtaki olaylara gelirsek. Hiç kimseye yakışmadı. Sahanın karıştığı 90. dakikada hakem, maçı 30 saniye daha uzatma cesareti gösterip Barış Alper’in rakip kulübenin önünden değil, orta çizgiden çıkmasını işaret etseydi, belki de o gerginlik yaşanmazdı.