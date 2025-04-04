Buruk ders çalışmış!
Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenerek eledi; seri sürdü! Beşiktaş yenilgisi sonrası onurlu bir başkaldırıydı. Okan Buruk, Fenerbahçe’yi iyi analiz etmişti. Orta sahada Torreira, Lemina ve Sara üçlüsüyle savunma aksiyonu alarak rakibin geçiş oyununu durdurdu. Lemina sakatlanıp çıktığında yerine Kaan Ayhan’ın çekilmesi de önceden çalışılmış bir taktikti. Galatasaray, istatistiklerde de üstün taraftı. Osimhen ile Barış Alper’in uyumu golleri getirdi. Eğer Barış Alper final hareketlerinde paylaşımcı olsa fark daha da açılabilirdi.
Savunma genel olarak aksamadı, Muslera’nın yerine kaleye geçen Günay kritik kurtarışlarla maçı tuttu. Elbette Davinson’un çizgiden röveşata ile çıkardığı top da geceye damga vurdu. Mourinho ise Skriniar-Yusuf-Çağlar üçlüsünün Osimhen karşısında ağır kalacağını hesap edemedi. Osimhen, her topta bu üçlüyü geçti. Hatta bir pozisyonda, rakiplerinden 5 metre geride başlamasına rağmen topu alıp 5 metre farkla öne geçti; üstelik topla!
Maçtaki olaylara gelirsek. Hiç kimseye yakışmadı. Sahanın karıştığı 90. dakikada hakem, maçı 30 saniye daha uzatma cesareti gösterip Barış Alper’in rakip kulübenin önünden değil, orta çizgiden çıkmasını işaret etseydi, belki de o gerginlik yaşanmazdı.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- İmamoğlu ve İBB’yle ilgili 560 milyar iddiasına yanıt
- Mustafa Balbay sert eleştirdi
- Mezhep çatışması değil insanlık suçu
- Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Alfa Romeo'nun ilk elektrikli modeli: Junior Elettrica
- 'Kayyum atamaları, hukuksuzluk ve kontrollü kaos'
- AKP’de kongre öncesi hazırlığı devam ediyor: Prof. Kalay
- Emeklilerin Gözü Bayram İkramiyesinde: Beklentiler Karşı
- Hutbelerde Bunlara Dikkat Edin!
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Arkadaşın zulmediyor'
- Boykotta indirim yarışı
- Bahçeli geri dönüyor
- Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!
- Aybüke Pusat'ın partneri Sarıtaş'tan tepki çeken adım!
- CHP'nin boykot listesi güncellendi
- Ünlü oyuncuya 'boykot' operasyonu!
- Sleepy, çağrıyı paylaşan emekçiyi işten çıkardı!
- Kılıçdaroğlu kurultay kararını duyurdu