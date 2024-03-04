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Yılın galibiyeti

04 Mart 2024 Pazartesi

Bazı maçlar vardır. Sadece sahadaki iki takımı değil, başkalarını da ilgilendirir. Herkes hesap yapar.

İşte dünkü Beşiktaş-Galatasaray randevusu böyle bir kapışmaydı. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının ortağı olarak en az Galatasaray en az Beşiktaş kadar ilgiliydi, eski adıyla İnönü, yeni adıyla Tüpraş Stadı’ndaki maça.

Elbette dünün öznesi Galatasaray ve Beşiktaş’tı. Siyah-Beyazlılar da şampiyon olamıyorsam, “Şampiyonluk yolunda söz söylemeliyim” diye oynadı. Sarı-Kırmızılıların ise hesabı çok farklıydı: “Virajı dönersem ligi bırakmam..”

Bırakmadı da!

Maça gelince; Beşiktaş baskılı başlamak isterken Galatasaray öne geçiverdi. Korner karambolünde Al-Musrati kendi kalesini sarsıyordu. Sonrasında ev sahibinin skoru da oyunu da dengeleme çabası vardı. Ancak Galatasaray’ın kontrollü oyunu ilk 45’i kilitledi. İkinci yarıda Beşiktaş, Ghezzal kartı ile oyunu öne taşıdı pozisyonlar buldu, Muslera başarılıydı. Galatasaray da Kerem, Barış ve Mertens’le farkı açabilirdi. Son bölümde yükselen tempo Beşiktaş’ı 10 kişi bıraktı. Tansiyonu düşüren Galatasaray belki de bu yılın en kritik 3 puanını aldı.


beşiktaş galatasaray fenerbahçe

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