22 Şubat 2021 Pazartesi

İyilik ve kötülük bir düelloda

Karşılaşsalar kim kazanır dersiniz?

Korkarım kazanan bu çatışmada

Kötülük olur diyeceksiniz.





Çünkü o zalimdir, kıyıcıdır,

Acımasızdır, hilebazdır;

Yalnız da değildir üstelik,

Çıkar ortakları vardır.





İyilik ise buna karşılık

Tek başınadır genellikle;

Kötüyü kanıksar gibidir artık,

Boyun eğmese de bütünüyle.





Oysa kötülük durmaksızın

Yaşamı kemirip çürütmektedir;

Bu geri dönüşsüz yok edilişin

Durdurulması gerekir.





Kuşkusuz kötüyle savaşım

Onun silahlarıyla yapılamaz;

İyilik bunu istese bile

Kötü olmayı başaramaz.





Öyleyse bir tek şey var yapılacak,

Bu, iyilerin birlikteliğidir.

Amansız kötülüğü ancak

Örgütlü iyilik alt edebilir.

30.01.21