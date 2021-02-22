Ataol Behramoğlu
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Düello

22 Şubat 2021 Pazartesi

İyilik ve kötülük bir düelloda

Karşılaşsalar kim kazanır dersiniz?

Korkarım kazanan bu çatışmada

Kötülük olur diyeceksiniz.


Çünkü o zalimdir, kıyıcıdır,

Acımasızdır, hilebazdır;

Yalnız da değildir üstelik,

Çıkar ortakları vardır.


İyilik ise buna karşılık

Tek başınadır genellikle;

Kötüyü kanıksar gibidir artık,

Boyun eğmese de bütünüyle.


Oysa kötülük durmaksızın

Yaşamı kemirip çürütmektedir;

Bu geri dönüşsüz yok edilişin

Durdurulması gerekir.


Kuşkusuz kötüyle savaşım

Onun silahlarıyla yapılamaz;

İyilik bunu istese bile

Kötü olmayı başaramaz.


Öyleyse bir tek şey var yapılacak,

Bu, iyilerin birlikteliğidir.

Amansız kötülüğü ancak

Örgütlü iyilik alt edebilir.

30.01.21

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