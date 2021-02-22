Ataol Behramoğlu
Düello
İyilik ve kötülük bir düelloda
Karşılaşsalar kim kazanır dersiniz?
Korkarım kazanan bu çatışmada
Kötülük olur diyeceksiniz.
Çünkü o zalimdir, kıyıcıdır,
Acımasızdır, hilebazdır;
Yalnız da değildir üstelik,
Çıkar ortakları vardır.
İyilik ise buna karşılık
Tek başınadır genellikle;
Kötüyü kanıksar gibidir artık,
Boyun eğmese de bütünüyle.
Oysa kötülük durmaksızın
Yaşamı kemirip çürütmektedir;
Bu geri dönüşsüz yok edilişin
Durdurulması gerekir.
Kuşkusuz kötüyle savaşım
Onun silahlarıyla yapılamaz;
İyilik bunu istese bile
Kötü olmayı başaramaz.
Öyleyse bir tek şey var yapılacak,
Bu, iyilerin birlikteliğidir.
Amansız kötülüğü ancak
Örgütlü iyilik alt edebilir.
30.01.21
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