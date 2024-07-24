Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Toplumun vicdanı gazetemiz

24 Temmuz 2024 Çarşamba

Arkadaşlarıma, tanıdıklarıma, herhangi bir yerde karşılaşıp ülke sorunları üzerine iki satır konuştuğumuz herkese, Cumhuriyet okuyup okumadıklarını sorarım. 

Okumuyorlarsa okumalarını hem de düzenli okumalarını öneririm.

Çünkü düzenli olarak Cumhuriyet okunmadan ülkede de dünyada da olanların doğru bilgisine sahip olunamaz.

Okumama bahaneleri hazırdır. Zamansızlık, gazetenin pahalı olması, her yerde bulunamaması vb.

Kimileri de internetten okumanın kendilerine yettiğini söylerler.

Bütün bu bahanelerde doğruluk payı olsa da Cumhuriyet’in az okunurluğunun başlıca nedeni bence tembelliktir.

Çünkü Cumhuriyet kolay okunur bir gazete değildir.

Sansasyonel başlıklardan, haberleri yerli yersiz fotoğraflarla bezemekten kaçınır.

Gerekçesini, kanıtlarını veremeyeceği kuşkulu haberleri ya hiç vermez ya sakınganlıkla verir.

Amacı okuru heyecanlandırmak ya da eğlendirmek değil, öncelikle bilgilendirmektir. 

Hep söylenegeldiği gibi ciddi gazetedir. En ciddi gazetemizdir. Ne yazık ki sululuğun, ciddiyetsizliğin, bilgisizliğin giderek egemen olduğu toplumumuzda ciddiyetin kendine bir yer açması pek kolay değildir.

Bu konuda beni en çok üzen, bütçesi gerçekten sınırlı yurtsever insanımızın Cumhuriyet’i izlemede anlaşılabilir sıkıntılarından çok; züppe, sorumsuz, bencil ve aynı zamanda kibirli bir okumuş yazmış kesimin Cumhuriyet gazetesine karşı takındığı duygusuz, sevgisiz, küçümseyici tavırdır.

Bu gibilerin ülke sorunlarına ve ülkenin kendisine karşı tavırları da aslında aynen böyledir. Aynı ilgisizlik ve sevgisizlik.

***

Bu gazetenin, gazetemizin, nice maddi sıkıntıların her türlü yalan ve tehdidin üstesinden gelerek her gün böyle dopdolu haberler, yorumlar ve yazılarla, aksamasız ve kesintisiz, pırıl pırıl ve apaydınlık çehresiyle okur karşısına çıkabilme başarısı benim için her zaman bir mucize ve muamma olmuştur.

Bu mucize ve muammanın açıklaması, yazarından çaycısına, yazıişleri görevlisinden danışma ya da ulaştırma görevlisine bütün çalışanlarının özverisinde, çalışkanlığında, dayanışma duygusundadır.

Çünkü Cumhuriyet çalışanı olmak bir ayrıcalıktır.

Gazeteye ilişkin sorunları, eleştirileri olsa da bütün Cumhuriyetçiler bu ayrıcalıklı olmak duygusunu içlerinde taşırlar.

Kendi payıma ben, onu bayilerin tezgâhlarında, gazete kalabalığı arasında dünya güzeli adıyla gördüğümdeki sevincimi anlatamam. Sabahlarımın en mutluluk verici selamlaşmasıdır bu.

Haberler, yorumlar, köşe yazıları okundukça ülke gerçekleri karşında bu mutluluk yerini keder duygusuna bıraksa da Cumhuriyet kötülükleri sıralamakla yetinmez; nedenlerini, sorumlularını gerçekçi verilerle ortaya koyarken çıkış yolları konusunda da uyarılar ve önerilerde bulunur.

Gerçek gazetecilik budur, böyle olmalıdır.

***

Cumhuriyet gazetesi toplumun vicdanı ve aynasıdır.

Çağdaş, modern, uygar Türkiye savaşımında öncü yayın organıdır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Toplumun vicdanı gazetemiz 24 Temmuz 2024
Hayvan sevmemek 17 Temmuz 2024
Adalar’da ulaşım sorunu 10 Temmuz 2024

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen Kıbrıs ve barış...
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Kanlı yasa konusunda uyardığım tehlike buydu
Olaylar Ve Görüşler
Ömür biçenler tarihten utanır mı? - İhsan Tayhani
Olaylar Ve Görüşler
Vahdettin bir hain midir? - Uğur Bayraktutan
Olaylar Ve Görüşler
Diplomasi zaferi: LOZAN - Hüner Tuncer
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Bahçeli’nin dilinin altındaki iki isim
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Yerel yönetimlerde 100 gün!
Sinan Meydan
Sinan Meydan Lozan düşmanlığı ve psikopolitik saldırı
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Toplumun vicdanı gazetemiz
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın YÖK’ün kararı kime yaradı?
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Dış kaynak yük, yükümlülüktür
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu Folklor yaşantının aynasıdır

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Perinçek’ten CHP'yi hedef alan basın toplantısı: 7 madde sıraladı!

Perinçek’ten CHP'yi hedef alan basın toplantısı: 7 madde sıraladı!
Hülya Avşar’dan o programa ilişkin açıklama: ‘Günah keçisi ilan edildim’

Hülya Avşar’dan o programa ilişkin açıklama: ‘Günah keçisi ilan edildim’
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan dolar ve enflasyon tahmini!

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan dolar ve enflasyon tahmini!
Aşure yapmak için son gün ne zaman? Muharrem ayı ne zaman bitiyor?

Aşure yapmak için son gün ne zaman? Muharrem ayı ne zaman bitiyor?
İktidar ikinci maaşa sınırlama getirirken başka bir kanunla ‘ek ücrete’ kapı açıyor

İktidar ikinci maaşa sınırlama getirirken başka bir kanunla ‘ek ücrete’ kapı açıyor
100 milyon dolar ihracat hedefleniyor! Osmanlı mutfağının gözdesi hasat için gün sayıyor…

100 milyon dolar ihracat hedefleniyor! Osmanlı mutfağının gözdesi hasat için gün sayıyor…
Sahilleri kimler sömürüyor

Sahilleri kimler sömürüyor
Bolu’da pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Bolu’da pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı