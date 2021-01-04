2021’e ‘merhaba’ derken...

04 Ocak 2021 Pazartesi

Bugün gazetemizin gerçek sahibi okurlarımıza, Türkiye’ye “teşekkür” ediyoruz. Basın İlan Kurumu’nun gazetemize yönelik resmi ilan kısıtlamasına okurlarımız, Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, Türk basın tarihine geçecek bir “dayanışmayla” yanıt verdiler. 2021’e “merhaba” dediğimiz bugünlerde kapıda 55 günlük reklam cezası daha var!.. İktidarın, Basın İlan Kurumu sopasıyla ekonomik darboğaza sokmak istediği Cumhuriyet, okurumuzun başlattığı büyük dayanışma hareketiyle daha da güçlendi. Okurumuzla dayanışmamız 2021’de de büyüyerek sürecek...

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2020’ye Basın Konseyi’nin “Basın Özgürlüğü Ödülü” ile veda ettik. Basın Konseyi’nin ödül yazısında gerekçe, “2020 Basın Özgürlüğü Ödülü, halkın haber alma hakkını yerine getiren Cumhuriyet gazetesinin yılmaz kalemlerine verilmiştir” cümlesiyle anlatılmış. Bu anlamlı ödül, okurlarımıza armağan olsun!..

2021’e de bir ödülle “merhaba” dedik. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, “Yılın Sanat ve Kültür Haberciliği Ödülü”ne editörlerimizden Öznur Oğraş Çolak’ı layık gördü. Kurul, “gazetemizdeki kültür haberlerinin çok değerli olduğunu” vurguladı. Çolak’ı kutluyor, nice ödüllere diyorum...

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Yılın son günlerinde Ankara Büro Haber Müdürümüz İklim Öngel’in haberi gündemi salladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya’nın yargılandığı mahkemenin kararına Öngel ulaştı. Karara göre, ortaokul mezunu Yerlikaya, sahte lise diploması kullanmıştı. İklim Öngel’in haberi siyasette büyük tartışma yaratırken haberimize erişim engeli getirildi. Muhabirlerimiz yeni yılda da Türkiye gündemini sarsacak özel haberlerle okurumuzu selamlayacak...

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Türkiye yılın son günlerinde kadın cinayetleriyle sarsıldı. Erkek şiddetinin son kurbanlarından biri akademisyen Aylin Sözer oldu. Aylin Hoca’nın hunharca katledilmesi hem öğrencilerini hem tüm ülkeyi derinden üzdü. Cezasızlığın artırdığı erkek şiddetini, kadınlara yönelik katliamvari cinayetleri ülke gündeminin en önemli maddelerinden biri olarak görüyoruz. Cumhuriyet muhabirleri haberleriyle, yazarları yorumlarıyla bu önemli, can alıcı konuyu gündemde tutmayı sürdürecek...

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Yeni yılın ilk yazı dizisini bugün başlatıyoruz. Muhabirlerimiz Leyla Kılıç ve Seyhan Avşar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın FETÖ raporuyla, süren bazı davalardaki ayrıntıları okurlarımız için kaleme aldı. Birçok isimle de hem raporu hem davaları konuştu. Üç gün sürecek dizimizde “yıllarca önce askeri okulda itiraflarla deşifre olan cemaat abilerinin kamuya yerleştirildiğini, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünde” bulunduklarını okuyacaksınız!..