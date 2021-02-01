Muammer Aksoy ve laiklik!..

01 Şubat 2021 Pazartesi

Boğaziçi Üniversitesi ülkenin gündemine oturdu... Öğretim üyeleri ve öğrenciler AKP’li rektörü protesto ediyor... Kar, yağmur demeden eylemlerini sürdürüyor... Her gün Güney Kampus’ta bir araya gelen öğretim üyeleri cüppeleriyle rektörlük binasına sırtlarını dönüyor... Öğrenciler de hocalarının bu eylemine destek veriyor...

Protestolar nedeniyle iktidarın hedefindeki Boğaziçi Üniversitesi’nde iki üniversite öğrencisi tutuklandı, ikisine de ev hapsi verildi. Soruşturmanın konusu, “Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin protestolar kapsamında açtığı sergide Kâbe fotoğrafının kullanıldığı resmin yere serilmesi...” Yargı muhabirimiz Seyhan Avşar soruşturmanın ayrıntılarını ve hukukçuların görüşlerini bugünkü haberinde okurlarımıza aktarıyor... Haberin ayrıntılarını manşetimizde ve iç sayfalarımızda okuyacaksınız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Adalet Bakanı Gül’ün duyurduğu “Yargı Reformu” çalışmaları devam ederken can alıcı iki soruyu soralım:

- İktidar temsilcilerinin öğrencilerle ilgili soruşturma daha başlatılmamışken verdikleri “en ağır cezayı alacaklar” şeklinde özetlenebilecek söylemleri hangi Yargı Reformu’na sığar?

- Emniyet’te ifadeleri “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla alınan öğrenciler hakkındaki suçlamanın savcılıkta “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve aşağılama” olarak değişmesinde Ankara’dan gelen mesajların etkisi oldu mu?

Bu soruların yanıtlarını “hepimiz biliyoruz!..” Türkiye’de, ülkemizde en büyük sorun yargının siyasallaşmasıdır!.. AKP öncesi de böyleydi, şimdilerde yargıdaki tablo vahim bir hal almış durumda. Öğrenciler suçlu mu, suçsuz mu? Boğaziçili öğrenciler ifadelerinde kendilerine yönelik suçlamaları reddetmişler..

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Suçlu ya da suçsuz kavramı artık ülkemizde “iktidar yandaşı mı, değil mi” kavramına dönüştü. AKP iktidarını eleştiriyorsanız her an yandaşlar tarafından ya da iktidar temsilcileri tarafından “terörist” ilan edilebilirsiniz!.. Tıpkı birkaç hafta önce Boğaziçili öğrencilerin “terörist ilan” edildiği gibi!..

Şimdi insan soramadan edemiyor... Hani bir tane bakanınız vardı... Bir gazeteciyle sohbet ediyordu... FETÖ’nün dinlemesine takılmışlardı... Sahi!.. Ne diyordu AKP’li Egemen Bağış: “Her cuma bir ayet sallıyorum, Bakara makara!..”

Eyyy AKP’liler bunu söyleyen kişi Türkiye’yi temsil etsin diye Prag’a büyükelçi yapıldı, sesiniz çıktı mı?.. Tekirdağ’da Kâbe’nin resmedildiği pasta AKP’lilerin katılımıyla kesilip afiyetle yenilirken yine ses çıkarmadınız!..

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Dün, 31 yıl önce hain bir pusuyla katledilen Muammer Aksoy’u büyük bir özlemle andık... Aksoy ne diyordu:

“Türkiye’nin ana davası, laikliktir. Laiklik ilkesinin kalkmış olduğu bir Türkiye, çağdaş uygarlık düzeyine kesinlikle ulaşamaz. Çünkü şeriatın yarısı ibadet ve inançla, öbür yarısı devlet düzeniyle ilgilidir. Bundan anlaşılır ki laiklikten ayrıldınız mı, çağdışı duruma düşmekten kurtulamazsınız. Dolayısıyla laiklik Türkiye’nin, Türk Devleti’nin yaşam sorunudur.”

Muammer Aksoy’un bu sözlerinin ardından son sözümüz de muhalefet temsilcilerine... Kimse sizlerden “eğer ortada bir yanlış varsa ona sahip çıkmanızı” beklemiyor... “Laikliğe” sahip çıkın yeter!..

GENÇ MUHABİRLERİMİZ ÖDÜLE DOYMUYOR

Muhabirlerimiz İlayda Kaya ve Leyla Kılıç, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Uğur Mumcu adına ortaklaşa verilen “Gençlik Araştırmaları” dalında ödüle layık görüldüler. Kaya ve Kılıç’ı kutluyor, nice manşetlere, nice ödüllere diyorum...