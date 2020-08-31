Ne senden vazgeçeriz NE ESERİNDEN...

31 Ağustos 2020 Pazartesi

Elinizde tuttuğunuz gazete dünyanın en özel yayın organıdır. Dünyada hangi gazete vardır ki kuruluşunda ulusal kurtuluş mücadelesinin harcı olsun!.. Bu bilinçle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı karşıladık... Özel sayfalarla, yazılarla okurumuzun karşısına çıktık... Alev Coşkun’un kaleminden “30 Ağustos Savaşı’nın Nitelikleri”ni okuduk. Sertaç Eş’in emekli General Nejat Eslen’le Atatürk’ün askeri ve siyasi dehası üzerine söyleşisi, Sarp Sağkal’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy’un anılarından hazırladığı derlemesi, emekli Tuğgeneral Cihangir Dumanlı’nın “30 Ağustos 2020’de TSK” değerlendirmesi dikkat çekiciydi. Yazarlarımız da çarpıcı yazılarıyla 30 Ağustos’u selamladı...

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Kamuoyu, iktidarın pandemi sürecini bahane ederek yer yer kutlamalara yasak ve kısıtlama getirdiğini Cumhuriyet’in manşetiyle öğrendi. Sosyal medyadan yükselen büyük tepki ve sonrasında muhalefet partilerinin çıkışı Kurtuluş Savaşı’nı taçlandıran 30 Ağustos Zaferi’nin gölgelenemeyeceğini bir kez daha ortaya koydu. Yazarımız Miyase İlknur’un tam sayfalık çalışması çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyordu. İlknur, AKP’nin iktidara geldiği 2002’den itibaren milli bayramları kutlamamak için elinden geleni nasıl yaptığını yıl yıl belgeledi. Milli bayramları kutlama zamanı geldiğinde, Atatürk anmalarında ne büyük tesadüf ki dönemin ya cumhurbaşkanı ya başbakanı ya da TBMM başkanı aniden rahatsızlanıyordu. İlknur’un arşivlik çalışması unutkan bir toplum olduğumuz gerçeğini bir kez daha yüzümüze çarptı.

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Yazıişleri Müdürümüz İpek Özbey’in emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’la birlikte hazırladığı yazı dizisi büyük ilgi çekti. İpek Özbey, Ahmet Yavuz’la Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ağustos zaferine giden adımlarını gün gün yerinden Afyon’dan bildirdi... “Zafer Yolunda Adım Adım” şu cümlerle bitiyordu:

“Ey millet! Atalarının Afyon’dan İzmir’e çarıksız ve ayakları kan revan içinde ama başları dik geldiğini asla unutma!”

Unutmak mı!.. Asla!.. Bir kez daha tarihe not düşelim: “Ne senden vazgeçeriz ne de eserinden...”

Yeni yayın dönemine hazırlanıyoruz

Birkaç aydır yeni yayın dönemi için hazırlanıyoruz... Eylül ve ekim aylarında okurlarımıza büyük sürprizlerimiz olacak... Yeni ekler, yeni sayfalar için çalışıyoruz... Her hafta yeniliklerle okurumuzun karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz... Özel haberleriyle, yazı dizileriyle, yazarlarının analizleriyle Türkiye’nin gündemini belirleyen Cumhuriyet, pandemi sürecine karşın hem basılı gazetemizde hem dijital dünyada atılımlarını sürdürecek...

Büyük ödül ‘zindaşti bombası’na

Avrupa Birliği desteğiyle, Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN) ile Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği ve Batı Balkanlar ile Türkiye’de nitelikli araştırmacı gazeteciliği desteklemeyi amaçlayan “AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri”nde muhabirimiz Zehra Özdilek birinciliğe layık görüldü. Özdilek, ödülünü AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in elinden aldı. Özdilek’in ödüle değer görülen manşeti “skandal bir kararla tahliye olduktan sonra kayıplara karışan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun ilişkisini belgeliyordu. Başarısıyla bizi gururlandıran Zehra Özdilek’i kutluyor, nice manşetlere nice ödüllere diyorum.