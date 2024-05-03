Milli projedeki sırlar
Ekranımda 42 maddelik bir
mektup var. “Değerli üst
düzey yöneticiler” diye
başlıyor. Sonu “Ben kimliğimi
belirtmeden bunları yazmak
zorunda kaldım. Çünkü daha önce
de birçok şikâyetler olmuş ama
işlemler hep şikâyet edenlere
yapılmış” diye bitiyor.
Mektubu yazan kişi, kamu
kurumu olan Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) deniz
operasyonları için kurduğu TPOTC’de (Turkish PetroleumOffshore Technology Center) uzun
süredir çalıştığını belirtiyor. Daha
da açarsam, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın “Bize yapamazsınız
diyenleri, hainleri üzüyoruz”
diyerek devreye aldığı Filyos
Doğalgaz İşleme Tesisi’nde görev
yapan bir isim.
Mektubu yazan kişi “Devletimizin
milli projesine zarar verilmekte”
diyerek şahit olduğu ve duyduğu
usulsüzlükleri madde madde
ifşa etmiş. İşte enerji piyasasına
bomba gibi düşen o mektupta
anlatılanların özeti:
- C. Denizcilik, Filyos Limanı’nda
çalışıyor. TP-OTC Lojistik ve
Destek Hizmetleri Direktörü T. ve
C. Denizcilik’ten A’nın işverenyüklenici ilişkisinin dışında özel
çıkar dostlukları vardır. Bu ilişki,
limanda bir sürü haksız, usulsüz
kazanç elde edilmesine sebep
olmuştur. Bu sayede C. firması
onlarca işi usulsüz, iş tanımına
aykırı, sözleşmeye ters, eksik
yapmakta ve bu şekilde teslim
etmektedir. Hem de bu işleri
olması gerekenden çok daha
yüksek fiyatlara ve usulsüzce,
firmamız TP-OTC’ye fatura
kesmesine de müsaade ediliyor.
Örnek, TP-OTC’nin Filyos
Limanı’nda 400 bin liraya yaptırdığı
aynı işi C. firmasının 14 milyon
lira gibi fahiş fiyatlara yapmasına
müsaade edildi. C. firmasının
bugüne kadar yaptığı işler biraz
incelenip soruşturulduğunda
bunun gibi örnekler görülecektir.
TRABZON TORPİLİ
- Bu işler T’nin ve A’nın bilgisi,
onayı ve yönlendirmesiyle yapılıyor.
Bu durumu birçok çalışan da biliyor
ama çalışanlar şikâyet edecek bir
yer bulamıyor. Çünkü T., enerji
bakanının özel kalem müdürünün
yeğeni olduğunu belirtiyor. A.
ise genel müdürün çok yakın
arkadaşı ve tanıdığı olduğunu
her yerde konuşuyor. Kendilerine
kimsenin bir şey yapamayacağını,
kendilerinin sınırsız yetkiye sahip
olduğunu belirtiyorlar. Çalışanlara
sürekli gözdağı veriyorlar.
- Filyos Limanı’nda TPAO adına
operasyonlardan sorumlu kişi
olarak bilinen A., C. firmasından. A.
ile G. firması arasında da çok sıkı
ilişkiler vardır. Bu ilişkiler sayesinde
C. ve G. firmaları TP-OTC’ye ye
fahiş fiyatlara işler ve kiralamalar
yapıyor. Bunları limanda herkes
biliyor, görüyor. A., T. ve A.
üçgeninde TP-OTC milyonlarca
lira zarara uğratılıyor. Kendileri de
haksız kazanç sağlıyor.
- TP-OTC’nin kontratı dahilinde
sahada uygun birçok işçisi,
personeli, iş makinesi varken
liman dışından farklı firmalara
para kazandırmak ve onlardan
komisyon almak için gereksiz
kiralamalar uzun zamandır
yapılmaktadır.
- CHP’nin bazı üst düzey
yöneticilerine ait firmaların da
Filyos Limanı’nda eksik işler
yapması ve kollandığı konuşuluyor.
Taşeron firmalarda olması
gerekenden daha fazla personel
çalıştırılarak bu firmalara para
aktarımı yapılmaktadır.
- Sırf maaş alsın diye taşeron
firmalar üzerinden birçok insan
işe alınıyor. Buna rağmen sınavla,
mülakatla görev yapan emektar
güvenlik görevlileri tasarruf adı
altında işten çıkarılıyor. Torpille
pozisyonlara getirilenler açıkça
ortadadır.
- Bazı TP-OTC çalışanlarının
satın almada kendi düzenlerini
kurduğu, kendi yakınlarına firmalar
kurdurtup firmamıza ait bazı satın
almaların sadece bu firmalar
üzerinden yapıldığı birçok kişi
tarafından biliniyor.
- Artık bazı birimlerde torpilli
çalışanların Trabzon bölgesinden
olduğu açıkça tüm çalışanlarımız
tarafından biliniyor. Ve bizler de
ne kadar çok mücadele verirsek
verelim, hep aynı yerde kalıyoruz.
Bu çalışanlar faydadan çok zarar
sağlıyor.
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