Balkanlar yine rekabetin ortasında
Deniz Berktay
18.11.2025 04:00
Güncellenme:
Ukrayna’nın Karadeniz’deki liman şehri (ve de üçüncü büyük şehri) Odesa’yı görenler bilir: Bir zamanlar Osmanlı’nın Hacıbey Kalesi’nin olduğu fakat 1700’lerin sonunda Ruslar tarafından ele geçirildikten sonra tamamen yıkılıp yeni baştan inşa edilen Odesa’nın simgesi, limandan yukarı çıkan Potemkin Merdivenleri’dir. Bu merdivenlerin sağ tarafındaki alan, zamanında Atina Belediyesi tarafından yaptırılıp Atina Parkı adını alırken sol tarafı da on sene önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılıp “İstanbul Parkı” olmuş, böylelikle Odesa yönetimi, iki tarafla da iyi geçinerek şehrin onarımına destek almıştır.

Odesa, Yunan tarihinde de önemli bir şehirdir. Zira, Yunanistan’ın bağımsızlığı için savaşan Filiki Eterya örgütü, 1814’te Çarlık Rusya’sının desteğiyle Odesa’da kurulmuştur. İşte Zelenski’nin önceki günkü Yunanistan seyahati ve buradaki anlaşmalar da bana biraz bu parkı ve Odesa’yı hatırlattı. Ziyaret, Ukrayna yönetiminin hem Rus saldırısı hem de iç siyaset nedeniyle çok zor bir dönemine denk geldi. Bir taraftan Ruslar, son haftalarda Ukrayna’nın doğusunda taarruzlarını hızlandırdı. Zaporojye ilinde süratle ilerliyorlar. Savaşın simgesi haline gelen Pokrovsk ilçesi yakında Rusların eline geçebilir. Ukrayna basınının kamuoyunu alıştırmaya çalıştığı görülüyor. İç siyasetteyse Zelenski’ye çok yakın bir işadamı olan Timur Mindiç’in başını çektiği bir suç örgütünün, enerji bakanlığıyla çalışan müteahhit firmalardan yüklü rüşvet talep ettiği ortaya çıkınca enerji ve adalet bakanları istifa etmek zorunda kaldı. Ancak ABD yönetimi bu skandalı görmezden gelirken AB de fazla büyütmemeyi tercih etti. Savaş sırasında Ukrayna yönetiminin zorlanmasının yanlış olduğunu düşünüyorlar.

Zelenski’nin Atina ziyaretinde, Ukrayna’nın Yunanistan’dan istediği Patriot sistemleri konusunda anlaşma olmadıysa da ABD’nin sıvılaştırılmış doğalgazını Dedeağaç limanından Bulgaristan, Romanya ve Moldova üzerinden Odesa’ya ulaştırmayı öngören memorandum imzalandı. Anlaşma, doğalgaza acil ihtiyaç duyan Ukrayna’dan ziyade, Yunan basınında bayram havasıyla karşılandı.

İktidara yakın ve Batı yanlısı Yunan gazeteleri, Yunanistan’ın Balkanlar’da enerji hatları merkezi haline geldiğini, dahası Avrupa’da ABD’nin varlığını güçlendirdiğini söylüyor. Yine Yunan basınına bakarsak Zelenski ile görüşen Yunan Cumhurbaşkanı Konstantin Tasulas, Rusların Ukrayna’ya saldırısını, Türklerin “Kıbrıs’ı işgaline” benzetmiş ve Türkiye’nin Rusya’ya uygulanan ambargoyu geldiğini söyleyerek Türkiye’yi Ukrayna’ya şikâyet etmiş (bu arada, Odesa’nın Yunanlar için önemini vurgulamış yine).

Ukrayna savaşı, Avrupa’da Rus doğalgazının yerini Norveç ve Amerikan gazının almaya başlamasına yol açmıştı. Son gelişmeler, Batı’nın Yunanistan’ı kullanarak Türkiye’yi bölgede devre dışı çıkarma çabasının yoğunlaştığını, savaşın uzamasının Türkiye için de güzel sonuçlar getirmeyeceğini gösteriyor. Ayrıca Balkanlar’ın sahip olduğu önem, bu olaylarla birlikte daha net görülmeye başladı.

18.11.2025
