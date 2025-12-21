Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kara kışta karanlık politika
Ahmet Tan
Son Köşe Yazıları

Kara kışta karanlık politika

21.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Bugün 21 Aralık.

Yılın en kısa günü.

Akşam da yılın en uzun gecesi başlayacak.

Yazıyı kısa tutmak uyutmamak gerek.

“Yaz saati ayarsızılığı” sayesinde, yılın en kısa günü daha da kısalıyor, gecesi de uzuyor mu?

Çeşni olsun diye bir de soru ekliyorum:

Bu bizim sistemin ucu “dünya liderliği”nden “kainat liderliği”ne mi açılıyor?

***

Soruyu yazıyorum ama arkasını getiremiyorum. Korku dağları değil, ekranları bekliyor.

“Ya sayın Külliye avukatları durumdan vazife çıkarırlar da bu vazifeye sayın savcıları da bulaştırırlarsa?”

***

Yazıya ara veriyorum.

Kıdemli ceza hukukçusu bir dosta telefon açıp yazdıklarımı okup soruyorum:

“TCK 299’a girer mi?”

Hafif bir iki öksürükten sonra:

“Şimdi moda. İstersen bu konuyu yapay zekâya sor.”

Demek bizim bu “sistem” dostlukları da “yapay”laştırdı.

Ne diyeyim:

“Hocam, âşığa Bağdat, yapay zekâya cezai ehliyet sorulmaz da ondan mı?”

Telefonu kapatıp dediğini yapıyorum.

***

Japonya’da bir genç kızın yapay zekâ ile telli duvaklı evlendiğini TV’lerde izledikten sonra neden röportaj da yapılmasın?

Sayın yapay zekâ dobra. İstersem konuşabileceğini de belirtiyor. “Yazı lütfen” diyorum. Yazıyor.

“Güneş zamanı değişmez;

Saat değiştiği için, uyanma, işe/okula başlama ve eve dönüş saatleri güneş ışığından koparılır.

Sonuçta, okul ve mesai karanlıkta başlar.

Gün ışığının önemli bir bölümü çalışma saatleri dışında kalır.

Eve dönüş karanlığa denk gelir.

Bu durumda ortada yalnızca bir ‘duygu’ değil fiili bir zaman kayması, kamusal hayatın karanlığa çekilmesi, gündüzün toplumsal kullanımının daralması

Yani daha net söylemek gerekirse:

Gündüz zamansal olarak aynı sürededir. Ama toplumsal olarak yaşanan gündüz fiilen kısalmıştır.

Bu da sizin dediğiniz gibi, ‘duygu’nun nesnel bir gerçekliğe dönüşmesi değil, başından beri nesnel bir düzenleme sonucu ortaya çıkan bir olgunun, bireyde ‘duygu’ olarak hissedilmesidir. Kısaca, algı değil, zaman politikasıdır!”

***

Yaşasın.

İktidarın “zamana oynadığını” biliyorduk.

Zaman ile oynadığını da çağın en güvenilir kaynağından öğrendik.

Kısa günün kârı da bu!

İlgili Konular: #yaz saati #İktidar #21 Aralık

Yazarın Son Yazıları

Kara kışta karanlık politika

Bugün 21 Aralık.

Devamını Oku
21.12.2025
Düş kurma günü...

Ne 21 yaşına yeni basmış, dünya ölçeğinde piyanist olma yolundaki Tuna Tüney’le ilgili ne de Türk Beşleri ile Mozart’ın Türk Marşı’nı okyanusun ötelerine taşıyan ulusal onurumuz maestro Gürer Aykal’ın coşkuyla seslendirdiği “Ey vatan gözyaşların dinsin...” marşı ile... “8 Aralık çok önemli gün!” diyor.

Devamını Oku
07.12.2025
Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

Devamını Oku
30.11.2025
Risk-almak vermek

En dehşetengiz proje nedir?

Devamını Oku
23.11.2025
Abalar Feda Muazzez Hanım'a

Abalar fena Muazzez Hanım'a

Devamını Oku
16.11.2025
10 Kasım sırtlanlığı

10 Kasımlarda “Atam sen rahat uyu!” sloganını duyamaz olduk: Biliyoruz ki “Saygı duruşu, sap gibi durmaktır” diyen zihniyet iktidar olduğundan beri Atatürk’e rahat uyu demenin manası yok.

Devamını Oku
09.11.2025
Kasım notları

Kasım notları

Devamını Oku
02.11.2025
Durumlara rağmen doğa yasası şaşmaz

Para politikalarının mucidi ünlü ekonomist Milton Friedman (1912-2006) sanki bizimki için söylemiş: “Bir hükümet, bazen bir sorunu çözmeye kalkınca o sorun daha da büyük bir sorun haline gelir!”

Devamını Oku
26.10.2025
Şeytan-ı Racim-10.10.10

Ankara Tren Garı, Cumhuriyetin belleğinde bir istasyondan fazlasıdır.

Devamını Oku
12.10.2025
Trump ile trampa

Meşruiyet değildir AKP’nin en müşkül işi, müşkül odur ki meşruiyet ararken kördüğüm eder memlekette her işi.

Devamını Oku
28.09.2025
Amerikan açık pokeri

ABD’nin değil, dünyanın da tek adamı (!) Trump, sonunda bizim tek adamımız Erdoğan’ı bu perşembe günü Beyaz Saray’ında kabul edecek. Yaşasın.

Devamını Oku
21.09.2025
Kemal Bey... Tarihi ve talihi

Yarın 15 Eylül, tarihi bir gün.

Devamını Oku
14.09.2025
Baba-oğul ilişkisi

“Hırsızlık oğuldan babaya değil, babadan oğula geçer. R.T. Erdoğan 1994”.

Devamını Oku
07.09.2025
Babadan numarasız selefe...

Tayyip Bey’in bekası için mesai harcayan etkili-yetkili külliye başdanışmanlarının 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in konuşmalarını da inceledikleri biliniyor.

Devamını Oku
31.08.2025
Erdal İnönü ve Kürt ittifakı...

TBMM tatilde, malum komisyon salı günü yine de toplanıyor.

Devamını Oku
17.08.2025
Kutlu olmayasıca Sevr!

Bugün 10 Ağustos 2025.

Devamını Oku
10.08.2025
Komisyonun yazgısı!

Şu satırlara bakar mısınız?..

Devamını Oku
03.08.2025
Yapay zeka Bodrum'da

Bodrum'da yabancı turistler ayrılırken okudukları kitapları otel lobilerindeki kitaplıklara “armağan” ediyorlar.

Devamını Oku
27.07.2025
Altan abisiz gazetecilik...

“Gazeteci olunmaz. Gazeteci doğulur” gerçeğine inanan kuşaktandı...

Devamını Oku
20.07.2025
Paşa gönül ittifakı...

Günlerdir tonlarca laf, demeç, açıklama, nutuk...

Devamını Oku
13.07.2025
Sessiz sabotaj...

İktidar belli ki geceleri meydanlardan caddelere taşan on binlerin, yüz binlerin anaforuna kapıldı.

Devamını Oku
06.07.2025
Keşke mutlak butlanlansa...

Tayyip Bey'e siyasette ikbal yolunu açanlar onu milletvekili bile değilken Beyaz Saray’da ağırlayanlardı.

Devamını Oku
29.06.2025
Bir yıldız kaydı...

Bugün Çetin Altan’ın 98. doğum günü. Kemal Gür’ün ölümünün de 4. günü. H Çetin Altan’ın sadık okurlarındandı.

Devamını Oku
22.06.2025
TERÖR ÇÖPLÜĞÜ ORTADOĞU...

Komisyonumuz 'yağmasa da gürlemeye' kararlı!

Devamını Oku
15.06.2025
Hepimiz bir tür kurbanız bayramı...

Kutlu olsun! Bayram gönüllere de gele, daha da gitmeye.

Devamını Oku
08.06.2025
MHP’nin ‘görünmez el’i

Tüm siyasal partiler kurulurken fabrika ayarına sahiptir. Zamanla ve/veya parti yönetimleri el değiştirdikçe bu ayar değişir, bozulur, tanınmaz hale gelebilir.

Devamını Oku
01.06.2025
Başbuğdan Bahçeli’ye vasiyet mi?

Bu bir “belge” yazı.

Devamını Oku
25.05.2025
Gitanjali ve Ecevit

Bugün 18 Mayıs 2025.

Devamını Oku
18.05.2025
Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Devamını Oku
11.05.2025
Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Devamını Oku
27.04.2025
Baharlar tekin değil!

Baharlar tekin değil!

Devamını Oku
13.04.2025
Ucuz üyelik yahnisi

Ucuz üyelik yahnisi

Devamını Oku
06.04.2025
Meydan bayramı

Meydan bayramı

Devamını Oku
30.03.2025
Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Devamını Oku
23.03.2025
‘Kurucu önder’in kaleminden

‘Kurucu önder’in kaleminden

Devamını Oku
16.03.2025
Biri ötekine ihanet ederse...

Biri ötekine ihanet ederse...

Devamını Oku
09.03.2025
Tek tabanca Kürt’ü arzımdır

Tek tabanca Kürt’ü arzımdır

Devamını Oku
02.03.2025
Muamma ve Doruk ile Nehir

Muamma ve Doruk ile Nehir

Devamını Oku
09.02.2025
Tekerrür ve tashih

Tekerrür ve tashih

Devamını Oku
02.02.2025
Monşersiz diplomasi

Monşersiz diplomasi

Devamını Oku
19.01.2025