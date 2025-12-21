Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Sürecin’ tarihi ve bugünü
Emre Kongar
Son Köşe Yazıları

‘Sürecin’ tarihi ve bugünü

21.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

“Sürecin bugününü” doğru değerlendirebilmek için terör örgütü PKK’nin ve İktidarla olan ilişkilerinin tarihine bakalım:

1) 1970’li yılların sonunda kuruldu.

2) Uzun süre Türkiye’nin komşularından açık destek gördü.

3) Lideri 1998’de Türkiye’nin baskısı üzerine Suriye’den çıkarıldı.

4) 1999’da ABD’nin yardımıyla Afrika’da yakalanarak, idam edilmemesi koşuluyla Türkiye’ye verildi, yargılandı ve müebbet hapse mahkûm edildi.

Bugün İmralı’dan, İktidarla müzakereleri yönetiyor.

5) Kürt partileri 1990’da Halkın Emek Partisi (HEP) ile kurulmaya başlanmıştı. Bugün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile devam ediyor.

6) 20 Ekim 1991 Genel Seçimlerinde, 21 HEP Milletvekili, SHP listesinden parlamentoya girmişlerdi ama “Kürtçe yemin ısrarıyla” ve sonunda SHP’den istifa edilerek, bu uzlaşma olanağı çöpe atıldı.

Oysa, SHP ve onun Genel Başkanı Erdal İnönü, Kürt Politikacılara verdiği bu desteği, iki yıl önce yüzde 28.7 oy ile birinci sırada iken, yüzde 20.7 ile üçüncü sıraya düşerek ve Başbakanlığı DYP’nin Genel Başkanı Demirel’e kaptırarak ödemişti.

7) 2011 yılında Orta Doğu’da Emperyalizm, “Arap Baharı” adı altında Suriye’de de harekete geçti, Esad karşıtı olan Kürtlere, hem Türkiye hem ABD, siyasal ve askeri destek vermeye başladı.

O tarihten sonra, AKP, sıkıntıya girdiği her dönemde Kürt partilerine başvurdu ve 7 Haziran 2015 Seçimleri’nde kaybettiği iktidarı yeniden almak için, 1 Kasım tarihinde tekrarlattığı seçimlere, HDP’den aldığı bakanların katıldığı bir hükümetle gitti.

8) Bu arada PKK ile gizlice müzakereye girişmiş, bunun kamuoyuna yansıması üzerine şiddetle bu yaptığını uzun süre inkâr etmiş, sonra kabul etmiş ama, 2015’te de müzakerelerin sonunda ulaşılan “Dolmabahçe Mutabakatı” masasını devirmişti.

9) İki seçim arasında Türkiye, 109 kişinin öldürüldüğü 10 Ekim Ankara Gar katliamı gibi büyük terör saldırıları ile sarsıldı; AKP’nin oyu 5 ay önce yüzde 40.8 iken yüzde 49.5’e yükseldi.

10) Bir süre sonra, politikasını PKK terörü üzerinden Kürt Partileri düşmanlığına dayamış olan MHP, AKP ile İktidar ortağı oldu ve bu düşmanlık yıllarca İktidarın resmi ideolojisi haline geldi.

11) İktidar 2023’teki son seçimler dahil, bütün seçimlerde muhaliflerini, PKK ve Kürt düşmanlığı üzerinden, onlara yakın davranmakla suçladı ve bu amaçla sahte görseller bile yayınladı.

Üstelik seçimlerden sonra, Kürt politikacıların kazandığı belediye başkanlıklarına ya el koydu ya da bunları baskı altına aldı.

12) Ama 2024 yerel seçimlerinde ikinciliğe düşünce ülkedeki başarısızlıklarından dolayı bitmiş olan siyasal ömrünü uzatmak amacıyla hem ABD’den hem de Kürt oylarından destek aramaya başladı.

13) Bu arada görevden aldığı veya hapse attığı DEM partili belediye başkanlarına ek olarak hem Ana Muhalefet Partisi CHP’nin belediye başkanlarını ve buralarda çalışanları hem de gazetecileri hapse atmaya başladı ve birçok televizyon kanalına da el koydu; böylece “Şahsım Devleti”, demokratik rejimi iyice tahrip etmeye başladı.

14) Bu sırada Esad düşürülmüş, ABD’nin desteğiyle Radikal Siyasal İslam Suriye’ye egemen olmuş, Türkiye sınırındaki Kürt siyasal ve askeri varlığı çok güçlenmişti.

15) ABD bu Kürt oluşumunu desteklemek ve büyütmek için, Türkiye’nin de desteğini istiyor ama PKK’nin varlığından dolayı Türkiye bu konuda isteksiz davranıyordu. Çözüm olarak PKK’nin Suriye’deki Kürt oluşumuna katılarak Türkiye’den çıkarılması gündeme getirildi ve ülkede “Açılım Süreci” başlatıldı.

16) Ama PKK lideri ve DEM Parti, “Açılım Süreci” bağlamında hem Cumhuriyet Rejimi’ne hem de “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” Anayasası’na aykırı isteklerde bulununca, iktidarın bu atılımı kamuoyunda destek bulamadı.

***

Sonuç olarak bugün, PKK’yi, “tasfiye” adı altında “meşrulaştırmaya” yönelik “Açılım Süreci” ile birlikte, otoriterleşme ve totaliterleşme de yaşandığı ve Anayasa değişikliği ile İktidarın ömrü uzatılmaya çalışıldığı için, seçmen, İktidarın samimiyetine inanmıyor ve Cumhuriyetin ve Demokratik Rejimin temellerini sarsacak olan bu sürece destek vermeyi reddediyor.

Ayrıca İktidar da, Türkiye’nin tam sınırında, terör örgütü PKK yönetimindeki bağımsız bir Kürt oluşumunun yaratacağı tehlikeyi gördüğü için, “Süreci” biraz yavaşlatmış görünüyor.

İlgili Konular: #pkk #Açılım #Terör örgütü #Dem Parti

Yazarın Son Yazıları

‘Sürecin’ tarihi ve bugünü

“Sürecin bugününü” doğru değerlendirebilmek için terör örgütü PKK’nin ve İktidarla olan ilişkilerinin tarihine bakalım...

Devamını Oku
21.12.2025
İktidarın, PKK ve DEM çıkmazı

Emperyalizm, İsrail’in güvenliğini sağlamak ve bölgeyi daha kesin olarak kontrol edebilmek için Ortadoğu’da, Irak’la birlikte, Suriye’yi de kapsayan bir Kürt Devleti kurulmasını dayatıyor...

Devamını Oku
19.12.2025
Atatürkçülük, Marksizm ve Ataol Behramoğlu

Okan Toygar’ın “HAYATIMIZ GÜZELDİR, Ataol Behramoğlu’nun Siyasal Kimliği” adlı nehir söyleşisi, Tekin Yayınevi tarafından yayımlandı.

Devamını Oku
18.12.2025
On birinci yargı paketi: Komedi değil, trajedi!

31 Temmuz 2023 ve öncesinde suç işleyenlere infaz indirimi de getiren 11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiş:

Devamını Oku
16.12.2025
Tarihi geri götürmek olanaklı değildir!

Orta Doğu’da İsrail’in güvenliği için bir Kürt Devleti kurmak isteyen ve bu nedenle Suriye’de, Terörist Radikal İslam’la uzlaşan ABD, Çağdaş bir Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni de, İktidarla el ele, Suriye gibi Orta Çağ’a, dinler, mezhepler ve aşiretler bazında örgütlenmiş olan Merkezi Feodal bir yapıya geri götürmek istiyor!

Devamını Oku
14.12.2025
Devlet çökertildi ama yenisi kurulamadı (7)

Bu yazı Özgür Özel’in “Stockholm Sendromu” uyarısı yapmasından sonra, geçen hafta başında yazmaya başladığım yazıların yedincisi.

Devamını Oku
12.12.2025
Stockholm sendromunun kaynağı (6)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, HDP’li ve onun devamı olan DEM Partili politikacılar ve belediye başkanları görevlerinden alınır ve bazıları hapse atılırken, DEM Parti’nin “Süreç” bağlamında iktidara destek vermesindeki çelişkiyi vurgulamak için zekice dile getirdiği “Stockholm Sendromu”, Türkçemizin bütün çarpıcı güzelliğiyle, “Celladına âşık olmak” biçiminde ifade edilen bir durumdur.

Devamını Oku
11.12.2025
Açılım, Stockholm sendromu ve toplumsal şok (5)

İktidar, kamuoyundaki yaygın izlenime göre, “Açılım Süreci”ni, ilan ettiği gibi “Barış” “Demokrasi” ve “Terörsüz Türkiye” için değil, başarısızlıklarından dolayı siyaseten biten ömrünü uzatmak için içeride DEM Parti’den, dışarıda Emperyalizmden destek aradığı için yapıyor.

Devamını Oku
09.12.2025
Açılım: Stockholm Sendromu ve şok doktrini (4)

Bu yazı Özgür Özel’in “Stockholm Sendromu” uyarısı üzerine, geçen hafta Salı günü başladığım yazıların dördüncüsü.

Devamını Oku
07.12.2025
Mezhepçilik ve tarikatçılık da demokratik rejim düşmanlığıdır!

Dün Etnikçiliğin Demokratik Rejim karşıtlığını (düşmanlığını) yazmıştım.

Devamını Oku
05.12.2025
Etnikçilik demokratik rejimi yıkar!

Etnikçilik, insanların tarih boyunca sahip oldukları Aile, Aşiret, Din, Mezhep, kimlikleri üzerine, Endüstri Devrimi’nin getirdiği “Ulusal” ya da “Milliyetçi” kimliğin, Totaliter bir anlayışla istismar edilmesinden kaynaklanan Faşist bir ideolojidir.

Devamını Oku
04.12.2025
Siyasette Stockholm Sendromu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kurultay konuşmasında, “Stockholm Sendromu” anımsatmasını yapmadan önce, İktidarın, “Terörsüz Türkiye” sloganı bağlamında başlattığı “Sürecin” bütün çelişkilerini vurgulayan bir konuşma yapmış.

Devamını Oku
02.12.2025
Darağacı edebiyatı ve terör gölgesinde yeni yargı paketi

25 Kasım 2025 tarihinde MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM Meclis Grubu konuşmasında şöyle demiş...

Devamını Oku
30.11.2025
Faşistliğin dini mezhebi ırkı milliyeti yoktur

Faşizm ve Faşistlik, gerek Rejim gerek Kişilik yapısı olarak Demokrasi ve Demokratlık karşıtlığıdır.

Devamını Oku
28.11.2025
İki hukuk profesörü konuşurken...

“Anayasa”, “Hukuk” ve “Yargı” bir devletin omurgasıdır..

Devamını Oku
27.11.2025
CHP’nin savunması için Okkam’ın usturası!

“Okkam’ın Usturası” bir önermedir:

Devamını Oku
25.11.2025
Çıldırtan çelişki!

Emperyalizmle işbirliği yapan İktidar: “Barış” sloganı ile halkı aldatarak...

Devamını Oku
23.11.2025
CHP, kendisini ve demokrasiyi etnikçiliğe kurban edemez!

Emperyalizm ve İktidar ittifakı, hem dıştan hem içten son derece güçlü bir biçimde çeşitli baskılar uygulayarak, Türkiye’yi, “Ortadoğu Bataklığında” parçalanarak boğulacağı bir “Sürece” sürüklüyor!

Devamını Oku
21.11.2025
'Kişiye özel rejim' önerisinin çıkmazı

Devlet Bahçeli aynı anda üç öneride bulundu...

Devamını Oku
20.11.2025
Atatürk üzerine birkaç kitap

Son zamanlarda, Atatürk’e, İstiklâl Savaşı’na ve Cumhuriyet Dönemi Tarihi’ne ilişkin saldırılar, saptırmalar ve iftiralar çok artınca, bu konulardaki gerçek tarih araştırmaları, kitapları da çoğaldı.

Devamını Oku
18.11.2025
İddianame, devlet yönetimine yansıtıldığında?...

Cuma günkü yazımı şöyle bitirmiştim...

Devamını Oku
16.11.2025
Başarılı politikacılık ve avukatlık suçlanınca?...

Lafı dolandırmaya gerek yok...

Devamını Oku
14.11.2025
İddianame, Atatürk, Haberal ve umut!

Bugünlerde, tam 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinin ertesi günü açıklanan...

Devamını Oku
13.11.2025
Atatürk: İki yalan dört düşman

Dün Atatürk’ü andık; bu vesileyle, bugün, Atatürk konusundaki çok önemli iki yalana ve dört düşmana değinmek istiyorum.

Devamını Oku
11.11.2025
İkinci Silivri trajedisinde anayasa ihlalleri

“Birinci Silivri Trajedisi Dönemi”, Ahmet Necdet Sezer’in cumhurbaşkanlığından ayrılma zamanı olan Haziran 2007 tarihinde başladı.

Devamını Oku
09.11.2025
İktidarın çelişik operasyonları

İktidar, “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti”ni tanımlayan Anayasa’ya Cumhuriyet rejimine aykırı ve birbirlerine ters birkaç operasyonu aynı anda yapıyor ve böylece zaten düşmekte olan seçmen desteğini iyice kaybediyor.

Devamını Oku
07.11.2025
Casusluk tartışması tırmanıyor

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’a yapılan “Casusluk suçlaması” akıllara derhal FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirmek için “Birinci Silivri Trajedisi” bağlamında yaptığı “Casusluk” suçlamalarını ve yine FETÖ’nün “Kozmik Oda”ya girişini ve oradaki bilgilerin yurtdışına sızdırılışını anımsattı!

Devamını Oku
06.11.2025
Casusluk bahane hapis ve kayyım şahane

24 Ekim 2025 Cuma sabahı Merdan Yanardağ “Casusluk” suçlamasıyla göz altına alındı.

Devamını Oku
04.11.2025
İntihar ve çöküş (3) Anomi ve anarşi

Önce kavramları tanımlayalım: Anomi: Kuralsızlık. Anarşi: Devlet otoritesinin yokluğu.

Devamını Oku
02.11.2025
Bir iktidarın intiharı (2)

Dünkü yazıdan devam: Önce bir iktidarı intihara sürükleyen beş temel belirleyiciyi anımsayalım...

Devamını Oku
31.10.2025
Bir iktidarın intiharı (1)

Bir iktidar ne zaman çöküşe yönelir, intihar eder?

Devamını Oku
30.10.2025
Cumhuriyetin koruyucusu AYM! (mi?)

Yarın CUMHURİYET Bayramı.

Devamını Oku
28.10.2025
Abdülhamit’in ulu hakanlığı ve Yanardağ’a casusluk suçlaması

İktidar, medyayı ve yargıyı da etkisine alarak hem güncel hem de tarihsel gerçekleri saptırmaya, kendi ideolojisine uygun bir tarih ve var olmayan bir güncel dünya imgesi yaratmaya çalışıyor...

Devamını Oku
26.10.2025
Abdülhamit Kıbrıs’ı nasıl kaybetti? (2) Ültimatom

Dünkü yazımda, İngiltere tarafından, Abdülhamit’in yardım isteği üzerine kendisine verilen ültimatomdan söz etmiştim.

Devamını Oku
24.10.2025
Abdülhamit Kıbrıs’ı nasıl kaybetti?

Emekli Büyükelçi Süha Umar, dün Cumhuriyet’teki köşesinde, Kıbrıs seçimleri konusunda, benim görüşlerimle de aynı çizgide olmalarından memnuniyet duyduğum çözümlemelerini şu sözlerle bitirmişti...

Devamını Oku
23.10.2025
Kıbrıs seçimleri üzerinden tehdit mi?

Türkiye’de de Kıbrıs’ta da seçmenin bu İktidardan bıktığı anlaşılıyor.

Devamını Oku
21.10.2025
Faşizmle mücadelede dokuz ilke! Ne yapmalı (6)

Otoriterlikten totaliterliğe giden İktidar, yaşam biçimlerimizi de tehdit eden ve yeni cezalar oluşturan 11. Yargı Paketi’ni hazırlarken...

Devamını Oku
19.10.2025
Seçime doğru uygulama önerileri: Ne yapmalı? (5)

1) Ana stratejinin “Millet İradesi”nin gerçekleştirilmesi için, eşit, adil ve şeffaf bir seçim hedefine yönelik olduğu asla unutulmamalıdır.

Devamını Oku
17.10.2025
Boş tencere dolmalı, dayak durmalı! Ne yapmalı (4)

İnsanlık tarihi iki kavgadan oluşur: Birinci kavga ekmek kavgasıdır...

Devamını Oku
16.10.2025
Ortadoğu’daki gelişmeler bağlamında ne yapmalı? (3)

Bu yazı yazılırken Hamas ile İsrail arasında rehine takası yapılıyor ve hem Dünya’da hem Ortadoğu’da barış sesleri duyuluyordu.

Devamını Oku
14.10.2025