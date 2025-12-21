“Sürecin bugününü” doğru değerlendirebilmek için terör örgütü PKK’nin ve İktidarla olan ilişkilerinin tarihine bakalım:

1) 1970’li yılların sonunda kuruldu.

2) Uzun süre Türkiye’nin komşularından açık destek gördü.

3) Lideri 1998’de Türkiye’nin baskısı üzerine Suriye’den çıkarıldı.

4) 1999’da ABD’nin yardımıyla Afrika’da yakalanarak, idam edilmemesi koşuluyla Türkiye’ye verildi, yargılandı ve müebbet hapse mahkûm edildi.

Bugün İmralı’dan, İktidarla müzakereleri yönetiyor.

5) Kürt partileri 1990’da Halkın Emek Partisi (HEP) ile kurulmaya başlanmıştı. Bugün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile devam ediyor.

6) 20 Ekim 1991 Genel Seçimlerinde, 21 HEP Milletvekili, SHP listesinden parlamentoya girmişlerdi ama “Kürtçe yemin ısrarıyla” ve sonunda SHP’den istifa edilerek, bu uzlaşma olanağı çöpe atıldı.

Oysa, SHP ve onun Genel Başkanı Erdal İnönü, Kürt Politikacılara verdiği bu desteği, iki yıl önce yüzde 28.7 oy ile birinci sırada iken, yüzde 20.7 ile üçüncü sıraya düşerek ve Başbakanlığı DYP’nin Genel Başkanı Demirel’e kaptırarak ödemişti.

7) 2011 yılında Orta Doğu’da Emperyalizm, “Arap Baharı” adı altında Suriye’de de harekete geçti, Esad karşıtı olan Kürtlere, hem Türkiye hem ABD, siyasal ve askeri destek vermeye başladı.

O tarihten sonra, AKP, sıkıntıya girdiği her dönemde Kürt partilerine başvurdu ve 7 Haziran 2015 Seçimleri’nde kaybettiği iktidarı yeniden almak için, 1 Kasım tarihinde tekrarlattığı seçimlere, HDP’den aldığı bakanların katıldığı bir hükümetle gitti.

8) Bu arada PKK ile gizlice müzakereye girişmiş, bunun kamuoyuna yansıması üzerine şiddetle bu yaptığını uzun süre inkâr etmiş, sonra kabul etmiş ama, 2015’te de müzakerelerin sonunda ulaşılan “Dolmabahçe Mutabakatı” masasını devirmişti.

9) İki seçim arasında Türkiye, 109 kişinin öldürüldüğü 10 Ekim Ankara Gar katliamı gibi büyük terör saldırıları ile sarsıldı; AKP’nin oyu 5 ay önce yüzde 40.8 iken yüzde 49.5’e yükseldi.

10) Bir süre sonra, politikasını PKK terörü üzerinden Kürt Partileri düşmanlığına dayamış olan MHP, AKP ile İktidar ortağı oldu ve bu düşmanlık yıllarca İktidarın resmi ideolojisi haline geldi.

11) İktidar 2023’teki son seçimler dahil, bütün seçimlerde muhaliflerini, PKK ve Kürt düşmanlığı üzerinden, onlara yakın davranmakla suçladı ve bu amaçla sahte görseller bile yayınladı.

Üstelik seçimlerden sonra, Kürt politikacıların kazandığı belediye başkanlıklarına ya el koydu ya da bunları baskı altına aldı.

12) Ama 2024 yerel seçimlerinde ikinciliğe düşünce ülkedeki başarısızlıklarından dolayı bitmiş olan siyasal ömrünü uzatmak amacıyla hem ABD’den hem de Kürt oylarından destek aramaya başladı.

13) Bu arada görevden aldığı veya hapse attığı DEM partili belediye başkanlarına ek olarak hem Ana Muhalefet Partisi CHP’nin belediye başkanlarını ve buralarda çalışanları hem de gazetecileri hapse atmaya başladı ve birçok televizyon kanalına da el koydu; böylece “Şahsım Devleti”, demokratik rejimi iyice tahrip etmeye başladı.

14) Bu sırada Esad düşürülmüş, ABD’nin desteğiyle Radikal Siyasal İslam Suriye’ye egemen olmuş, Türkiye sınırındaki Kürt siyasal ve askeri varlığı çok güçlenmişti.

15) ABD bu Kürt oluşumunu desteklemek ve büyütmek için, Türkiye’nin de desteğini istiyor ama PKK’nin varlığından dolayı Türkiye bu konuda isteksiz davranıyordu. Çözüm olarak PKK’nin Suriye’deki Kürt oluşumuna katılarak Türkiye’den çıkarılması gündeme getirildi ve ülkede “Açılım Süreci” başlatıldı.

16) Ama PKK lideri ve DEM Parti, “Açılım Süreci” bağlamında hem Cumhuriyet Rejimi’ne hem de “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” Anayasası’na aykırı isteklerde bulununca, iktidarın bu atılımı kamuoyunda destek bulamadı.

***

Sonuç olarak bugün, PKK’yi, “tasfiye” adı altında “meşrulaştırmaya” yönelik “Açılım Süreci” ile birlikte, otoriterleşme ve totaliterleşme de yaşandığı ve Anayasa değişikliği ile İktidarın ömrü uzatılmaya çalışıldığı için, seçmen, İktidarın samimiyetine inanmıyor ve Cumhuriyetin ve Demokratik Rejimin temellerini sarsacak olan bu sürece destek vermeyi reddediyor.

Ayrıca İktidar da, Türkiye’nin tam sınırında, terör örgütü PKK yönetimindeki bağımsız bir Kürt oluşumunun yaratacağı tehlikeyi gördüğü için, “Süreci” biraz yavaşlatmış görünüyor.