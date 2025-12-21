Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025 ‘müesses nizamın’ sonu
Nilgün Cerrahoğlu
Son Köşe Yazıları

2025 ‘müesses nizamın’ sonu

21.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Yılbaşı mesajları şimdiden akmaya başladı. En yakın arkadaşım şu notu yollamış: “Bu sene yılbaşı bizi kutlasın. 2025’ten nasıl çıktın diye...”

Pandemiden beri her yıl bir öncekini aratıyor. Ama ne var ki içeride gözaltılar ve tutuklamaların ardı arkasının gelmediği, dışarıda da aşırı sağın tırmanışının durdurulamadığı bu yıl gerçek bir kabus oldu.

Trump’ın 2. kez başkanlığa dönüşü, 2. Dünya Savaşı sonrasında bildiğimiz, içine doğduğumuz; gençliğimizi, olgunluk çağımızı geçirdiğimiz müesses nizamın, bu nizamın tüm direklerinin ve değerlerinin çöküşü ile eş anlama geldi.

ABD’nin en deneyimli kadın gazetecilerinden Katie Couric’in, arkada bıraktığımız yıl üzerinde “dış politika gurusu” Richard Haass’la yaptığı yıl sonu söyleşisini izledim.

Haass ABD’nin etkili düşünce kuruluşlarından Amerikan Dış İlişkiler Konseyi’nin 20 yıl başkanlığını yapmış ve halen “emeritus/onursal başkan” konumunu sürdüren bir isim.

Önümüzdeki dönemde dünyanın nasıl bir statükoya evrileceğini kestiremediğini söyledi.

Friedrich Merz’in hafta içinde “Pax Americana’nın sonu” sözleriyle ifade ettiği gibi, Haass da artık bir “post-Amerikan düzenin içine girildiğini” beyan etti.

‘SUUDİ AMERİKA’ DÜZENİ

İşin fenası bu “post-Amerikan dünyanın” inşasının -en yakın yardımcısı Suzie Wiles tarafından “alkolik kişilik sahibi/dengesiz” sözleriyle tanımlanan- Trump’tan başka kim ya da kimlerin elinde olduğu belirsiz.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde etrafını çevreleyen devlet erbabı bu defa yok. İkinci dönemde, Haass’ın altını çizdiği gibi, başkanın etrafında yalnız yandaşlar, yalakalar ve iş bitiriciler bulunuyor.

MAGA’cıların ilk dönemdeki “America first/Önce Amerika” sloganının bundan böyle “Business first/Önce iş bağlantısı”na evrildiğini, kuralsızlığın kural olduğunu belirtiyor Haass.

Resmi kurumlar ve yapıların yerlerini yekten emprovize “yaptım oldu”cu bir anlayışa bıraktığını, ABD’nin Ortadoğu monarşilerine benzer bir yönetime dönüştüğünü değerlendiriyor.

“Hükümet ve ülke işleriyle Trump ailesinin işlerinin iç içe girdiği bu işleyişi, ben ‘Suudi Amerika’ olarak tanımlıyorum. Ortadoğu monarşilerinde devlet tam işte böyle yönetilir. Şeffaflık yoktur. Çok şey gizlenir, bilinmez. Biz de bilmiyoruz. Donald Trump’ın oğulları, damadı, Ortadoğu temsilcisi Steve Witcoff’un oğlu filan hepsi kuralların işlemediği bu ortamda iş yapıyor. Her yerde her şey Trump’ın temsilcileriyle yürütülüyor. Medya denetim görevi yapmakta hevessiz. Kongrenin işlevi, mahkemelerin rolü hepsi tartışılıyor.”

ABD’nin işte bir yol ayrımı olarak işaretlenen “Suudi Amerika” ya dönüşmesi, bu geride bırakmaya hazırlandığımız 2025 yılı içinde oldu.

‘ULUS DEVLET’ DÜŞMANLARI 

Bu yıl başında başkanlık koltuğuna 2. kez oturan Donald Trump’ın yemin töreninde, etrafını köpek balığı gibi çeviren “tekno oligarklar” almıştı.

O vesileyle (16.2.2025) Trump’ın oligarklarının meramının en baştan  daha “ulus devletlerin yok edilerek, yerlerinin ‘private polities’ denen özelleştirilmiş siyasi birimlere bırakılması” olduğunu yazmıştım.

Oligarkların gölgesindeki yemin törenini izleyen kutlama gecesi ardından sonra Elon Musk’ın Nazi selamıyla gündeme geldi.

Yönetimin ilk günlerinde daha sokaklarda farklı görünümlü göçmenlere karşı “öteki avı” başlatıldı. Akabinde de toplanan kişilerin ellerinden, ayaklarından birbirlerinden zincirlenerek toplu sınır dışı edilmesi manzaralarına tanık olduk.

Bunların üstünden ay geçmeden başkanın sürme gözlü yardımcısı JD Vance, ABD nin her yıl Avrupalı müttefikleriyle bir araya geldiği Münih Güvenlik Konferansı’na gitti.

Orada müttefiklere -şok, şok, şok- “Kentte yeni bir şerif var! ABD’nin size, sizin de ABD’ye sunabileceği bir şey yok. Herkes kendi yoluna” dedi.

Son olarak bu ay başında piyasaya sürülen ABD nin yeni ulusal güvenlik stratejisini inceleyenler, Vance’in 2025 başındaki Münih Konferansı’nda Avrupalı müttefiklere yaptığı bu şok meydan okumayı hatırladılar.

“Suudi Amerika”, henüz Türkiye gibi Ortadoğu monarşileri şablonuna oturmayan “ulus devletlere” bölgede yeni bir şekil vermeye çalışırken Trump kuralsızlığıyla örtüşmeyen Avrupalı müttefiklere de “Buraya kadar” mesajı veriyor.

Velhasıl, içeride ve dışarıda değiştirilemez sonuçlar yaratan çok ağır bir yıl oldu 2025.

“Amma velakin bu radikal değişimler, ileride geri alınabilir mi?”

Katie Couric’in Richard Haass’a yönelttiği son soru bu oldu.

Haass bu kritik soruyu, “transatlantik ilişkilerin artık bir daha geri gelemeyeceğini” söyleyerek yanıtladı: “İlişkilerimizin dokusu bozuldu” dedi. Ve ekledi:

“Önümüzde daha üç yıllık bir Trump dönemi var. Dönemin sonunda eski kıtanın da nerede olacağını kestiremiyoruz. Otoriterizmler Avrupa da da hızla yükseliyor. Üç yıl sonra Avrupa da da anladığımız manada ‘Batı’dan eser kalmayabilir.”

Boşuna “canavarlar zamanı” demiyorlar.

“Canavarlar zamanı”nda yeni yıl kutlamak cesaret istiyor.

İlgili Konular: #Trump #Pandemi #ulus-devlet #yeni yıl #Friedrich Merz

Yazarın Son Yazıları

2025 ‘müesses nizamın’ sonu

Yılbaşı mesajları şimdiden akmaya başladı.

Devamını Oku
21.12.2025
Nermin Abadan Unat

Nermin Abadan Unat’ı en son TV’de 2022 Aralık’ında İmamoğlu için yapılan destek mitinglerinin ilkinde gördüm.

Devamını Oku
14.12.2025
Masterchef’te yılın kelimesi: Nasip

Görmüşsünüzdür: “Siyaset dışı en güvenilir isimler anketi”nde Sedat Peker ilk sıraya oturdu.

Devamını Oku
07.12.2025
Epstein: Körlerin fil tarifi

“Gerçeklerin, çoğumuzun gözünden kaçan bir yapısı var”...

Devamını Oku
23.11.2025
BBC’ye darbe... Faşizme kayış

İngiliz yazar Ian McEwan uyarıyor...

Devamını Oku
16.11.2025
Mamdani tarih yazdı

Turhan Selçuk’un çok sevdiğim bir karikatürü vardır: Küçük balıklar bir araya gelip devasa bir köpek balığını kovalar.

Devamını Oku
09.11.2025
Mamdani kasırgası

Annesi Mira Nair...

Devamını Oku
02.11.2025
Kaddafi’nin İntikamı

Mezardan yükselen intikamlar bunlar...

Devamını Oku
26.10.2025
Ortadoğu’da altın çağ...

Shehadeh Dajani’nin yüzü hâlâ gözlerimin önünde...

Devamını Oku
19.10.2025
Nobel’in prestiji çakıldı

Michael Wolff... Trump döneminin kara kutusu.

Devamını Oku
12.10.2025
Geç olmadan

"87 yaşındayım" diyor Jane Fonda...

Devamını Oku
05.10.2025
Meşruiyet nedir?

“Cesur bir adım atalım ve ona (Cumhurbaşkanı Erdoğan’a!) bire bir ilişki temelli gereksinim duyduğunu verelim. O nedir? Meşrutiyet!”

Devamını Oku
28.09.2025
Trump’ın korku imparatorluğu

Sizler bu satırları okurken Trump Amerika’sı geçen hafta içinde öldürülen radikal sağ aktivist Charlie Kirk’ü ulusal törenlerle uğurluyor olacak.

Devamını Oku
21.09.2025
Hedef muhalefeti yok etmek

Amaç, muhalefeti etkisizleştirmek ve işlevsizleştirmek...

Devamını Oku
14.09.2025
Titanik’te olmak

Proizvol ve prodazhnost... Rusça iki sözcük.

Devamını Oku
07.09.2025
Hür dünyanın sonu

Prodi’yi hatırlarsınız...

Devamını Oku
31.08.2025
Midas’ın Kulakları

Çocukluğumda “Midas’ın Kulakları” diye çok ünlü bir oyun vardı.

Devamını Oku
24.08.2025
Başyücelik hutbesi

İslam inkılabının ana kanun maddesi şudur: Bütün kanunlar Allah’ın emirlerine uygun ve bağlı olarak insani selim duygu ve düşünceye dayanır.

Devamını Oku
17.08.2025
Epstein Vakası

"Epstein vakası ABD siyaset kültüründe merkezi bir komplo kertesine erişti, bu gidişle Kennedy suikastı mitosu ile yarışır” diyor Michael Wolff.

Devamını Oku
10.08.2025
Kara düzen

II. Trump badiresine karşı Başkanlık yarışına girmek cüretini gösteren Demokrat Parti adayı Kamala Harris ilk kez konuştu ve...

Devamını Oku
03.08.2025
Sevgili Altan bey

Sevgili Altan bey

Devamını Oku
27.07.2025
Siyasette gerçeklik yok oldu

“ Otokratlar rakiplerini artık öldürmüyor” diyor Anne Applebaum ve devam ediyor...

Devamını Oku
20.07.2025
Grok zamanlarında yaşamak

Bir arkadaşımdan geldi. Instagram iletisi... ’70 li yıllar. Bikinili dört kadın güneşin altında mutlu mesut uzanmış.

Devamını Oku
13.07.2025
Zohran efsanesi

Faşizm gemi azıya aldıkça, çarenin yerel siyasetten geçtiği anlaşılıyor.

Devamını Oku
06.07.2025
Venedik’te düğün

Thomas Mann “Venedik’te Ölüm”ü tam Birinci Dünya Savaşı arifesinde, bir “çöküş” hikayesi olarak kaleme almıştı. “Belle époque/Muhteşem devir”tabir edilen 19. yüzyıldaki 2. sanayi devriminin sonu ile 20. yüzyıl başının sonsuz istikrar, refah ve özgüven çağı sonlanmış, baş döndürücü teknolojik değişimlerle toplumun değerler skalası değişmişti.

Devamını Oku
29.06.2025
İsrail’in ‘pis işleri’

Deyim, Almanya’nın yeni Şansöylesi Friedrich Merz’e ait. Bir haftadır Mertz’in şok...şok...şok bu sözleri konuşuluyor.

Devamını Oku
22.06.2025
Trump’ın ‘oyuncak askerleri’

14 Haziran’da Washington’da bir kutlama için, yerleri dolduracak yedeklere ihtiyaç var.

Devamını Oku
15.06.2025
Dekadans

Donald Trump, Beyaz Saray’a çıktığı ilk yıllarda, “New York’un ortasında, 5. caddede çıkıp birini vursam bir tek seçmen kaybetmem!” demişti.

Devamını Oku
08.06.2025
Kurşun hızı

Adına “muzzle velocity” diyorlar. Deyimi siyasi jargona sokan isim Trump’ın “karanlık prensi” Steve Bannon.

Devamını Oku
01.06.2025
Habeas Corpus nedir?

“Habeas Corpus nedir? Tanımlar mısınız?”

Devamını Oku
25.05.2025
Arabistanlı Donald’ın evreni

İç gerilimlerin cümlemizi sersem ettiği, burnumuzun ucunu göremez hale getirdiği Türkiye’nin dışında bir dünya var.

Devamını Oku
18.05.2025
Trump Vatikan’a da göz dikti

Trump Vatikan’a da göz dikti

Devamını Oku
11.05.2025
Psikolojik harekât

Psikolojik harekât

Devamını Oku
04.05.2025
Vatikan’da dönüm noktası

Vatikan’da dönüm noktası

Devamını Oku
27.04.2025
Romancının ölümü

Romancının ölümü

Devamını Oku
20.04.2025
Starmer’ın sessizliği

Starmer’ın sessizliği

Devamını Oku
13.04.2025
İmamoğlu ‘rakip’ olmasaydı...

İmamoğlu ‘rakip’ olmasaydı...

Devamını Oku
06.04.2025
Pikachu’nun anlattıkları...

Pikachu’nun anlattıkları...

Devamını Oku
30.03.2025
Kafka senaryosu

Kafka senaryosu

Devamını Oku
23.03.2025
Avrupa'da neler oluyor?

Avrupa'da neler oluyor?

Devamını Oku
16.03.2025