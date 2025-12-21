Başkan Sadettin Saran’ın iki gündür yaşadığı adli süreç, Fenerbahçe camiasının ve taraftarların ona verdiği destek maç öncesi gündemin en önemli maddeleriydi. Bu ruh haliyle sahaya çıkan Sarı-Lacivertli futbolcular, ilk 3-5 dakika yarı sahasında Eyüpspor’a şans tanısa da devamında işler yoluna girdi. Çok iyi bir ön alan baskısı, devamlı tazelenen ataklar ve Talisca’nın tekteki dokunuşu maçın rahat geçeceğinin kanıtıydı. F.Bahçe Asensio ile öyle bir gol attı ki...Neredeyse takımdaki her oyuncu topa değdi, müthiş paslaşmalarla Asensio kalite kokan, çalışılmış bir golü ağlara gönderdi. Sonra Sadettin Saran stada geldi, coşku katlandı. Ve 3 golle maç fazlasıyla da olsa liderliğe oturan Fenerbahçe... İlk yarıyı yenilgisiz kapatan Sarı-Lacivertliler... Tedesco ile bambaşka bir kimliğe büründü. Umarım devamı gelsin.