Son Köşe Yazıları

21.12.2025
Başkan Sadettin Saran’ın iki gündür yaşadığı adli süreç, Fenerbahçe camiasının ve taraftarların ona verdiği destek maç öncesi gündemin en önemli maddeleriydi. Bu ruh haliyle sahaya çıkan Sarı-Lacivertli futbolcular, ilk 3-5 dakika yarı sahasında Eyüpspor’a şans tanısa da devamında işler yoluna girdi. Çok iyi bir ön alan baskısı, devamlı tazelenen ataklar ve Talisca’nın tekteki dokunuşu maçın rahat geçeceğinin kanıtıydı. F.Bahçe Asensio ile öyle bir gol attı ki...Neredeyse takımdaki her oyuncu topa değdi, müthiş paslaşmalarla Asensio kalite kokan, çalışılmış bir golü ağlara gönderdi. Sonra Sadettin Saran stada geldi, coşku katlandı. Ve 3 golle maç fazlasıyla da olsa liderliğe oturan Fenerbahçe... İlk yarıyı yenilgisiz kapatan Sarı-Lacivertliler... Tedesco ile bambaşka bir kimliğe büründü. Umarım devamı gelsin.

İlgili Konular: #fenerbahçe #anderson talisca #Sadettin Saran #Marco Asensio #Domenico Tedesco

Yazarın Son Yazıları

Devamı gelsin

Başkan Sadettin Saran’ın iki gündür yaşadığı adli süreç, Fenerbahçe camiasının ve taraftarların ona verdiği destek maç öncesi gündemin en önemli maddeleriydi.

21.12.2025
Ne desek boş!

G.Saray maçının son dakikasındaki pozisyonun ardından futbol konuşmak ne kadar doğru aklımda soru işaretleri var.

07.12.2025
Kaçan fırsat

Fenerbahçe’de camia ve taraftar günler öncesinden derbi için havaya girmişti. G.Saray’ın puan kayıpları sonrası fark 1’e düşmüş, Kadıköy’de 66 haftadır özlenen liderlik şansı Sarı-Lacivertlilerin ayağına kadar gelmişti.

02.12.2025
İşte liderlik fırsatı

Milli ara dönüşleri her zaman sancılı oluyor. Hele ki Rize gibi sert bir deplasmana çıkıyorsanız... Nitekim Fenerbahçe’nin dün ilk 15 dakika yaşadığı şok tam olarak buydu.

24.11.2025
Yeniden başlıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum, ruhu şad olsun... Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız... Kadıköy’deki 10 Kasım anmasında tüylerimiz diken diken oldu.

10.11.2025
‘10’un adı Duran

Beşiktaş derbiye hızlı girdi, bir anda 2-0’ı buldu. Fenerbahçe son dönemdeki temposundan uzaktı. Yenen iki gol savunmanın yerleşim hatasından.

03.11.2025
Özlenen F.Bahçe

F.Bahçe iyi yolda olduğunu her maç gösteriyor. Gaziantep son dönemde ligin en iyi top oynayan takımı. Stuttgart galibiyetinin ardından zor bir deplasmandı.

28.10.2025
Tedesco güven veriyor ama zaman lazım

Tedesco güven veriyor ama zaman lazım

24.10.2025
Savaşan F.Bahçe

Kim ne derse desin tüm camia ve taraftarlar koşan, isyan eden, savaşan bir F.Bahçe izlemek istiyor.

24.10.2025
İki farklı F.Bahçe

Fenerbahçe yine rahat bir maç izletmedi. Samsun beraberliği, İrfan ve Cenk’in kadro dışı kalması, milli ara derken Karagümrük karşısında nasıl bir futbol sergileneceğini merak ediyordum.

20.10.2025
Samandıra’ya nester

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde yeni başkan Sadettin Saran, futbolun kalbi olan Samandıra’ya ilk neşteri vurdu. F.Bahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dün kadro dışı bırakıldı.

13.10.2025
Egolar kazandı Kaptan köşkü F.Bahçe kaybetti

Fenerbahçe belki de son yılların en kaotik dönemlerinden birini yaşıyor. Yıllardır futbolda gelmeyen şampiyonluk, olağanüstü seçim dönemi, Mourinho’nun gidişi, transferler... Liste uzar gider...

07.10.2025
Kabul edilemez

G.Saray derbide puan kaybetmiş, farkı kapatmak için fırsat doğmuş... Ama F.Bahçe önüne gelen bu ikramı geri çeviriyor. Tamam yorucu bir Nice maçı sonrası Samsun deplasmanı kolay değil.

06.10.2025
Aferin İsmail

Son yazımda Tedesco için “Tedes’go” demiştim...

03.10.2025
Tedes‘go’!

Zaten yeni başkan Sadettin Saran seçilir seçilmez bunu yaptı. Alanya, Kasımpaşa, Zagreb maçları sonrası dün gece F.Bahçeli futbolculardan bir tepki, hırs, azim bekledim, göremedim!

29.09.2025
Koltuğu sallanır

Tedesco’nun F.Bahçe’nin başındaki 4. maçı ama inanın ne oynatmak istediğini çözmek çok zor.

25.09.2025
Seçimde Ali Koç’u 257 oy farkla geçip Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı oldu: Saran Dönemi

Sandıkların sayılmasının ardından Sadettin Saran ve Ali Koç stadın içindeki kürsüye birlikte yürüdü. Koç, “Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun” diye söze başladı,

22.09.2025
Bu kadar kolay mı?

F.Bahçe’de Mourinho sonrası ne değişti diye sorarsanız şu an yanıt vermek gerçekten zor.

18.09.2025
Yorum için erken

Faul kararı doğruydu. 10 kişi kalan Bordo-Mavililer karşısında F.Bahçe iştahlıydı ama girdiği pozisyonları gol yapamadı. Son dakikalar Trabzon’un golü bulması işten bile değildi. Tedesco’ya yorum yapmak için daha erken.

15.09.2025
Mourinho izledi mi?

Acaba Jose Mourinho, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe’yi izledi mi? Bence izlemiştir. Peki her gün Samandıra’da beraber çalıştığı birçok futbolcunun adeta yeniden doğmuş gibi sergilediği oyuna şaşırmış mıdır? Bence şaşırmıştır!

01.09.2025
Sizin eseriniz!

Evet... Lafı uzatmaya gerek yok!

28.08.2025
Talisca ve kalite

İki Benfica maçının arasında Kocaelispor gibi sürprize açık bir rakiple oynadı F.Bahçe.

24.08.2025
Elde var sıfır

Açıkçası F.Bahçe bu zor eşleşmenin Kadıköy’deki ayağında beklenenin altında bir oyun sergiledi.

21.08.2025
Hangi F.Bahçe?

Sanki 5 gün önce Feyenoord karşısında hepimizin takdir ettiği mücadeleyi gösterip tur atlayan F.Bahçe, Göztepe karşısındaki F.Bahçe değildi!

17.08.2025
Cehennem...

F.Bahçe taraftarı, yıllardır yaşadığı onca hayal kırıklığına rağmen Mourinho’nun çağrısına uyup dün akşam Kadıköy’ü gerçek bir cehenneme çevirdi.

13.08.2025
Koç’a eksi yazar!

Mourinho geçen sezonki alışkanlığını sürdürüp ilk yarıyı yine çöpe attı.

07.08.2025
Değişim şart!

Bir sezonu daha geride bıraktık.

01.06.2025
Rezalet!

Kimse kusura bakmasın bunun adı rezalettir!

27.05.2025
Yazık!..

Ali Koç sezon başı “Öyle bir takım kuracağım ki size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak” demişti!

19.05.2025
Süper Osimhen

Finale yakışan bir mücadele oldu mu tartışılır

15.05.2025
Gaziantep bambaşka

Gaziantep bambaşka

13.05.2025
Bizi yanılttın

Bizi yanılttın

10.05.2025
Gereğini yapın

Gereğini yapın

05.05.2025
Önce kötü sonra iyi

Önce kötü sonra iyi

27.04.2025
Mou’nun eseri!

Mou’nun eseri!

21.04.2025
Livakovic farkı

Livakovic farkı

14.04.2025
Tek başına aldı

Tek başına aldı

07.04.2025
Derbi fakiri!

Derbi fakiri!

03.04.2025
Aslan ağır yaralı

Aslan ağır yaralı

30.03.2025
Fişi erken çekti

Fişi erken çekti

29.03.2025