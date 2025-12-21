Sakat, cezalı ve milli takımlara gidenler nedeniyle Beşiktaş’ta Demir Ege, Kartal ve Taylan ilk on birde. Yani eğrisi doğrusuna gelmiş. Zaten hata yapacaklarsa bu gençler yapsın. Ve Orkun bu kez en etkili olduğu forvet arkasında. Maç tempolu başlıyor ama 3. bölgede rastgele ortalar, yanlış paslar işi bozuyor. Yine de Beşiktaş’ın net pozisyonları ve direkten dönen topu var. Abraham 43’te ceza alanı içinde sakatlanıp -ki bu penaltı olabilir- çıkınca 18’lik Devrim oyuna giriyor. Rashica santrfora geçiyor. Böylece sahada 5 altyapı oyuncusu oluyor Kartal’ın. Mücadele var, dayanışma var bu takımda. Hızlı çıkınca Rashica ile gol de geliyor. Sonuçta 3 puan 1 golle kazanılıyor. Zorunluluktan da olsa ilk kez Beşiktaş takım gibi oynuyor. Bu bir başlangıç olabilir.
Eğrisi doğrusuna
