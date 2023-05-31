100 yılın şampiyonu
Sezonun en heyecanlı maçları aynı anda başlıyor. Galatasaray, beklendiği gibi üç puanı alıp son maçına şampiyonluk şarkılarıyla çıkma niyetinde. Oynadığı futbol da bu isteğini açıkça yansıtıyor. İdeal kadrosuyla ve her zamanki taktik diziliyle maçın ilk dakikalarından itibaren rakip sahaya yığıyor oyunu.
Ankaragücü ise ilk reaksiyon olarak kendi kalesinin önüne toplanıyor. Ancak 7. dakikada Icardi’den gelen golü ağlarında gördükten sonra oyununu biraz toparlamayı başarıyor. 4-3-3’lük taktik dizilişte, hızlı çıkışlarla Galatasaray kalesini zorlamaya başlıyor. İlk denemesi Muslera’ya takılsa da 16’da Milson ile beraberlik golünü buluyor.
Ancak eşitlenen skor Galatasaray’ın oyunundan bir şey eksiltmiyor. Zira lider kararlı… Net pozisyonlara giremese de baskısını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı ekip 39’da Icardi ile ikinci golünü imzalıyor… Ankaragücü gelen oyuncu değişikliklerine rağmen bu yarıda daha çok içine kapanıyor.
Galatasaray ise Okan Hoca’nın yorulan futbolcularını ‘güncellemesiyle’ kendini temize çekiyor. Bu da peş peşe yeni golleri getiriyor: 73’te Barış Alper’in golünde Kerem’in akıl dolu pasının katkısı büyük. 78’deyse Oliveira kendisinin Galatasaray’daki ilk, Galatasaray’ınsa ligdeki 77. golünü imzalıyor. Galatasaray sarısıyla kırmızısıyla anlının akıyla, haftalardır kalkmadığı liderlik koltuğundan 100 yılın şampiyonu olarak kupaya uzanıyor.
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