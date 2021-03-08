2 puan Ali’de

08 Mart 2021 Pazartesi

Maç öncesinde yaptığı açıklamada, Fatih Terim altı oyuncusunu değiştirdiği kadro hakkında “Hem dinlendiriyorum hem de tüm oyuncuları hazır tutmak istiyorum” diyor. Bu ‘güncellenen’ kadroysa ofansif anlamda sahaya hız ve pozisyon olarak yansıyor. Saracchi’nin geri dönüşü Onyekuru’nun hızını artırmış gözüküyor. Taylan’ın ileriye olan katkısı da hemen dikkat çekiyor. Öte yandan aynı taktik dizilişle oynayan Sivasspor da gol atmaya geldiğini hızla belli ediyor. Özellikle Gradel’in maçın ilk dakikasından itibaren dikkat çeken çabası ön planda. Nitekim, gole yakın taraf ve atak zenginliği Galatasaray lehine gözükürken, 9. dakikada Linnes’in topu Muslera’ya yollarken yaptığı hatayı takip eden o oluyor ve maçın ilk golünü atan isim oluyor. Galatasaray’da ani moral bozukluğu yaratan bu hatanın telafisi Falcao’dan geliyor. 14. dakikada nefis bir çalımla rakibini geçip usta bir vuruşla topu ağlara yolluyor. Aynı zamanda hocanın bu maçtaki seçimini, yönetimin onu transfer etmekte neden haklı olduğunu ve usta bir futbolcu olduğunu da teyit etmiş oluyor.

MAÇIN AKILLISI

Golden sonra Galatasaray’ın daha çok topa sahip olduğu ve atak geliştirdiği dakikalar devam ederken, maçın akıllısı Sivasspor yine bir defans hatasını ustalıkla değerlendiriyor. Muslera’nın çıkardığı bir sert şutu takip eden Boyd, 38’de Linnes ve Donk’a rağmen topu ağlara yolluyor. Galatasaray, ikinci yarıda baskısını artırıyor. Ancak ne Onyekuru’nun bireysel çabaları ne de organize olmaya çalışan ataklar sonuç vermiyor. 68’de elle oynamaya verilen penaltı kararıysa bu durumu değiştiriyor. Falcao’nun kullandığı vuruşla Galatasaray durumu eşitliyor.

Kalan bölümde Galatasaray’ın tüm çabaları Sivasspor’un dikkatli ve tamamen oyununu bozmaya yönelik defansına takılıyor. Son dakikalarda mücadele Galatasaray-Ali Şaşal arasında tek kale geçiyor. Ali, Galatasaray’ın son düdükle alacağı 1 puana ısrarla eklemek istediği 2 puanını vermeyen taraf oluyor!