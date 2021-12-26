26 Aralık 2021 Pazar

G.Saray, uzun bir aradan sonra ilk defa hem Muhammed hem de Halil’in olduğu bir kadro ve 4-4-2’lik dizilişle çıkıyor maça. Daha önce ancak oyuncu değişikliklerinden sonra mecburen geçilen bu sistem, bu sefer ilk dakikadan itibaren G.Saray’ın baskılı olduğu ve rakibini zorladığı bir oyun olarak yansıyor sahaya. Net gol pozisyonları 5. dakikadan itibaren başlayıp golün geldiği 45+1’e dek devam ediyor. Bu dakikada, Feghouli, Kerem’in asistiyle golü imzalıyor. Tabii aksaklıklar yok değil. İki haftadır sağ beke monte edilmeye çalışılan Oğulcan’ın, belki ofansif anlamda katkısı var ama bir savunmacı olarak bu role adapte olduğu pek söylenemez. Savunma hattı bir kişi eksik olunca da Antalyaspor’un hızlı adamları sık sık geliyor G.Saray ceza sahasına. 3-4-2-1’lik dizilişle ve kontratak anlayışında bir kurgu sergileyen misafir takımın tüm oyuncularının gerek ofansif gerek de defansif olarak katkısı var. Sık sık birçok net pozisyon da üretiyorlar ancak son vuruşlarda yerine daha alışmış izlenimi veren İsmail Çipe’ye ya da kendi şanssızlıklarına takılıyorlar. İlk yarıyı önde kapatan G.Saray, ikinci yarıda da temposunu sürdürüyor. 52. dakikada, Kerem uzaktan şutuyla ikinci golü buluyor. Bundan sonraki dakikalarda G.Saray biraz daha fazla olmak üzere iki takım da tehlikeli pozisyonlar yaratıyorlar ancak iki taraf adına da kaleciler geçit vermiyor. Son düdük, G.Saray’ı çok özlediği 3 puana kavuşturuyor.

