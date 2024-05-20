20 Mayıs 2024 Pazartesi

Süper Lig’in en iyi kadrolarına sahip iki takımının futbol kalitesi yüksek maçını seyrediyoruz bu derbide… Güzel bir şaka değil mi? Zira maç, tahmin edileceği üzere gerçek beklentiyi karşılıyor: Bir it dalaşı. Üstelik en kalitesiz cinsinden. Zira henüz iki takım ısınırken, Mert Hakan’ın başlattığı gereksiz gerilim, ilk düdükle tüm sahaya yansıyor. İki takımın gereksiz itiş kakışına hakemin de oyunu sık sık kesmesi eklenince, pozisyonsuz, keyifsiz bir karşılaşma izliyoruz. İlk yarıdan anlatılacak tek hadise, 21. dakikada Djiku’nun ikinci yarıdan atılması. Ancak bu maçın genelinde Galatasaray’a bir avantaj sağlamıyor. Taktiğini tamamen Galatasaray’ın oyununu bozma üzerine kuran Fenerbahçe, bunu bazen oyunu gererek bazen faullerle ama çoğu zaman da iyi mücadele ile başarıyor. Özellikle Ferdi, bu mücadelelerin muzaffer ismi. Galatasaray istediği paslaşmaları yapamadıkça hata yapıyor hata yaptıkça strese giriyor. Sarı kırmızılıların ‘Harika çocukları’ Mertens, Barış Alper, Demirbay, Ziyech ve Icardi bugün takımlarını ‘ghost’luyorlar adeta. Bütün bunlara 71’de Fenerbahçe’nin Çağlar’la golü bulması ekleniyor. Galatasaray’da peşpeşe gelen ve taktiği tamamen değiştiren oyuncu değişiklikleri de yetmiyor. Galatasaray’ı yenen, Fenerbahçe’den çok, sırtlarına binen ‘büyük beklentiler’ oluyor.

