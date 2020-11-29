29 Kasım 2020 Pazar

Süper Lig’in 10. haftasında, Çaykur Rizespor- Galatasaray maçında, önce geçen haftanın tekrarı yaşanıyor adeta Galatasaray adına... Maça hızlı başlayan, pozisyon üreten, rakip üzerinde baskı kuran taraf onlar. Yine de koşulan, atılan, vurulan toplardan hiçbirisi ağları bulmuyor önce... Sakatlık ve hastalıklar çerçevesinde güncellenen kadroda taktik diziliş 4-1-4-1.

Üç Emre’den ikisi (Kılınç ve Akbaba) ile Oğulcan da en dikkat çeken isimler. Özellikle Oğulcan ve Emre Akbaba’nın çabası o kadar yoğun ki, genelde "Ay onu da kaçırdım-bunu da kaçırdım" anlayışında sahada amaçsızca koşan Diagne’ye bile bir gayret geliyor! Derken tıpkı bir önceki hafta olduğu gibi VAR incelemesi sonucu bir penaltı kararı veriliyor. Önceki haftadan farkı, hadisenin biraz daha erken vuku bulması. Vuruşu Diagne kullanıyor (46) ve Galatasaray soyunma odasına 0-1 önde gidiyor. Rizespor’a gelince... 4-2-3-1’lik taktik dizilişiyle, gol atmayı az, defansı çokça düşünerek karşılık vermeye çalışıyor. Oynamaktan ziyade oynatmamak üzerine kurgulanan bir defans anlayışı bu. Ki zaman zaman sert faullere ihtiyaç duyabiliyorlar. Pek atakları yok. Olanları da çok da uğraşmadan, rakip ceza sahasının yakınlarında bir yerlerde harcıyorlar...

Galatasaray ikinci yarıya ilk yarının sonunda bıraktığı yerden başlıyor. 51. dakikada Oğulcan’ın kanattan taşıdığı bir topu, Emre Akbaba ustaca Diagne’ye çevirince ona da (alışılanın aksine) tamamlamak düşüyor. Rizespor, bu goller karşısında pek bir reaksiyon göstermiyor. Galatasaray kalesine gelme çabaları var ama son derece zayıf kalıyor. Boldrin’in topsuz sahadaki faulü ikinci sarıdan kırmızıyı getirip 10 kişi kalınca da oyunu toptan bırakıyor. Galatasaray’ın da bu sefer rehavete kapılma niyeti yok! Nitekim 79. dakikada Emre Kılınç’ın asistiyle Diagne bir gol daha atarak üçüncü golünü imzalıyor. 87. dakikada Taylan, dünkü güzel futbolunu bir golle perçinliyor. 4 golle gelen 3 puanın en önemli tarafı, Galatasaray’ın sahadaki kadrosunun dersini çalıştığını göstermesi.