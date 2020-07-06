Evrene mesaj

06 Temmuz 2020 Pazartesi

‘Evrene gönderdiğim mesajların hepsi Kenan Evren’e gidiyor sanırım. Darbe üstüne darbe yiyorum…’ Kutup Zencisi hesabına ait 2013 tarihli bir tweet… Ama 2020’nin ikinci yarısında rahatlıkla Galatasaray’a ithaf edilebilir! Hastalıklar, sakatlıklar, cezalar, mecburi ayrılıklar, kaybedilen önemli puanlar… İşte bu badirelerden sonra eldeki futbolcularla oluşturulan 11 kişilik, 4-1- 4-1 taktik dizilişindeki kadroya bir darbe de Feghouli’den geliyor! Kendisine yapılan faulün cezasını (gayet profesyonelce!!!) kendisi vermeye çalışırken; rakibinin göğsünü hedefleyen darbe henüz 32. dakikada kendi takımının adeta burnuna yumruk olarak iniyor! Zira gördüğü kırmızı kart (VAR kararı sonrası), sahadaki zaten kısıtlı olan gol atabilecek oyuncu sayısını iyice azaltıyor. Bu aynı zamanda oyunun kırılma anı. Zira güç dengesinin bozulmasıyla aslında her zamankinden daha tutuk bir futbol sergileyen Trabzonspor rahatlıyor. Birbirini iyi tanıyan futbolcuların artık iyice oturmuş 4-2-3-1’lik taktik dizilişiyle sahaya yayılıyor ve iyice gerilen G.Saraylı futbolcular üzerinde baskı kurmaya başlıyorlar… 10 kişi olmasına rağmen belki bu baskıyı kırabilir G.Saray. En azından direnebilir. Ona da 41. dakikada verilen penaltı kararı engel oluyor… Donk’un Sörloth’a faul yaptığı gerekçesiyle (ki göreceli bir karar) VAR sonrası çalınan penaltıyı Sosa gole çeviriyor… İkinci yarıda Fatih Terim’in oyuncu değişiklikleriyle aldığı önlemler G.Saray’ın top tutmasına yarasa da gol atma konusunda pek işlemiyor. 70. dakikada Sosa’nın ortasını kafa vuruşuyla ağlara yollayan Novak’ın golüyle Galatasaray’ın bu maçtan puan alma olasılığı bu maç gecesinde yaşanan tutulma gibi hayal kadar güzel ama ay kadar uzak… İster G.Saray, rakibine top yaptırmıyor diyelim ister Trabzonspor bu maçta pek de baskı kurmak istemiyor… Ancak 90+2’de Taylan’a yapılan hareket sonucu çalınan penaltıya kadar gol adına pek bir çaba yok. Bu vuruşu Seri gole çeviriyor ama Galatasaray’ın umutları son düdükten hemen önce gelen Sörloth’un golüyle yıkılıyor… Hedef 23 mesajı evren tarafından ‘yenilmiş’ gözüküyor…