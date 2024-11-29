Performans var
G.Saray’ın bir önceki Avrupa Ligi maçında, Tottenham karşısındaki futbolu çıtayı o kadar yükseltmişti ki, AZ Alkmaar başlangıcı soğuk duş oluyor herkese. Ama en çok da futbolculara... Zira ‘gençlik tecrübeye karşı’ konu başlıklı bu maçta, AZ Alkmaar’ın hevesli kadrosu Galatasaray’ın hatasını affetmiyor ve dakikalar 2’yi gösterdiğinde skoru Mijnans’ın golüyle 1-0 yapıyor. Galatasaray zaten dengesiz başladığı karşılaşmada bir de yediği golle moralini bozunca kendine gelmesi için 15 dakika geçmesi gerekiyor. Bu dakikadan itibaren G.Saray sahaya yayılmaya, rakip alana daha güvenli geçmeye ve gol peşine düşmeye başlıyor. Her zamanki gibi baskılı ve rakibi yıpratan bir futbol değil bu başlangıçta. Ama yavaş yavaş özellikle de savunma güvenliğini sağladıkça baskısını artırıyor. Yine de bulduğu birçok net pozisyonundan ancak bir tanesini yollayabiliyor ağlara: 43. dakikada Mertens’in asistini ağlarla kavuşturan Osimhen’in golü... G.Saray, 5 uzatma dakikası da dahil maç boyunca ısrarla istediği galibiyet golünü bir türlü bulamıyor. Performans var ama üç puana yetmiyor...
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