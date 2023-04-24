Güç ve akıl
Bir tarafın bütün gücünü diğer tarafın aklını kullandığı sürprizli bir maç izletiyor Galatasaray ve Karagümrük. Galatasaray Boey’nin mükemmel asistiyle Kerem’le buluyor golü henüz 3. dakikada. Erken gol, baskılı oyunla da birleşince maç için beklenti “her zamanki gibi” olacağı yönünde. Ama Pirlo’nun 4-3-3’lük birbirini iyi tamamlayan kadrosu buna izin vermiyor. Hatta, Galatasaray’ın geri dönmekte yavaş kalan savunmasını gafil avlayıp peş peşe golleri bulan da onlar oluyor. Galatasaray’da Nelsson ve Muslera’nın konsantrasyon bozukluğu tabloyu daha da kötüleştiriyor. Karagümrük’te ise 18’de Diagne, 26 ve 30’da Borini ile bulunan gollerle görüntü son derece mutlu ve özgüvenli. Galatasaray’da Kerem’in ve Boey’nin olumlu oyununa rağmen takımın geneli aksıyor. Bir maç öncesinin mükemmel işleyen sistemi sık sık Karagümrüklü oyuncuların sert oyununa takılıyor. Galatasaray, kenar yönetimden sahadaki futbolculara oldukça yoğun bir güç harcıyor skora denge kazandırmak için. 45+1’de Oliveira penaltı golünü ağlara yolluyor önce. 68’deyse sonradan oyuna giren Icardi kendinden beklenmeyeni yapıp penaltı kaçırıyor. Galatasaray’ın kurduğu yoğun baskıya kalabalık savunma ile aklını kullanarak cevap veriyor Karagümrük. Skora dengeyi günün kahramanı Boey, son derece güzel bir şutla getiriyor. Ancak baskıya rağmen aklını kullanan Karagümrük karşısında Galatasaray üç puandan ancak sadece birini koparabiliyor.
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