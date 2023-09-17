17 Eylül 2023 Pazar

Verilen aradan önce, biraz tutuk biraz da dağınık olan futbol anlayışını temize çekmiş olarak çıkıyor sahaya G.Saray... Dizilişte değişiklik yok ama taktiği uygulayacak 11’e güncelleme gelmiş. Kerem Demirbay ve Tete ilk 11’de çıkıyorlar maça. Demirbay’ın hatasız ve dikkatli oyunu, ilerideki oyuncuların rahatlamasını sağlıyor. İlk gol, 7’de Mertens (asist)- Kerem (gol) organizasyonu ile geliyor. Samsunspor’a gelince: 4-4-1-1 dizilişleriyle kendi futbollarını rakibe dayatmak ve yeni transferlerini boşuna yapmadıklarını kanıtlamak istiyorlar. Yaptıkları tehlikeli ataklar bunun kanıtı. Ancak onların ağlara kavuşamayan topları, 29’da (Kerem A.) ve 42’de (Abdülkerim) Samsunspor ağlarıyla buluşuyor. Yine de pes etme niyetleri yok. İkinci yarıya ileride baskı kurarak başlıyorlar. Nitekim tempo ve baskı G.Saray savunmasını hataya zorluyor. 46’da Dimata ve 60’ta Holse ile buldukları gollerle skoru 3-2’ye getiriyorlar. Sarı-Kırmızılılar tam strese girecekken, ikinci yarıda oyuna giren Ziyech çıkıyor sahneye. Rakipten söküp aldığı topu ağlara Icardi’nin de kafa dokunuşuyla yolluyor. Skor tekrar 2 farka çıkınca hem seyirci hem takım rahatlıyor. Samsunspor’un hayallerini süsleyen müthiş ‘geri dönüş’, rakibinin hızlı ve tutkulu oyunu sayesinde başka bir bahara kalıyor.

