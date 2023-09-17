Hızlı ve tutkulu
Verilen aradan önce, biraz
tutuk biraz da dağınık olan
futbol anlayışını temize çekmiş
olarak çıkıyor sahaya G.Saray...
Dizilişte değişiklik yok ama taktiği
uygulayacak 11’e güncelleme
gelmiş. Kerem Demirbay ve Tete ilk
11’de çıkıyorlar maça. Demirbay’ın
hatasız ve dikkatli oyunu, ilerideki
oyuncuların rahatlamasını sağlıyor.
İlk gol, 7’de Mertens (asist)- Kerem
(gol) organizasyonu ile geliyor.
Samsunspor’a gelince: 4-4-1-1
dizilişleriyle kendi futbollarını rakibe
dayatmak ve yeni transferlerini
boşuna yapmadıklarını kanıtlamak
istiyorlar. Yaptıkları tehlikeli ataklar
bunun kanıtı. Ancak onların ağlara
kavuşamayan topları, 29’da
(Kerem A.) ve 42’de (Abdülkerim)
Samsunspor ağlarıyla buluşuyor.
Yine de pes etme niyetleri yok.
İkinci yarıya ileride baskı kurarak
başlıyorlar. Nitekim tempo ve
baskı G.Saray savunmasını hataya
zorluyor. 46’da Dimata ve 60’ta
Holse ile buldukları gollerle skoru
3-2’ye getiriyorlar. Sarı-Kırmızılılar
tam strese girecekken, ikinci yarıda
oyuna giren Ziyech çıkıyor sahneye.
Rakipten söküp aldığı topu ağlara
Icardi’nin de kafa dokunuşuyla
yolluyor. Skor tekrar 2 farka çıkınca
hem seyirci hem takım rahatlıyor.
Samsunspor’un hayallerini süsleyen
müthiş ‘geri dönüş’, rakibinin hızlı
ve tutkulu oyunu sayesinde başka
bir bahara kalıyor.
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