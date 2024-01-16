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Hovarda

16 Ocak 2024 Salı

Sivasspor maçında yapmadığı tüm presi almış, bu maça getirmiş Galatasaray... İlk dakikadan itibaren de rakip sahaya boca ediyor. Özellikle Mertens başta olmak üzere 4-2-3-1 taktik dizilişindeki ön dörtlüyle bol bol net pozisyonlar yakalıyor. Nitekim bu ısrarlı girişimler meyvesini veriyor. 26. dakikada peşpeşe kullanılan kornerlerden birini Nelsson ağlara yolluyor. Skor 1-0’a geliyor. Ancak, bu 90 dakikada harcanan net pozisyonları bir öncekine eklediğimizde Galatasaray için iş cömertlikten çıkıp hovardalığa varıyor… Öyle bir hovardalık ki bu, maçın ilerleyen dakikalarında sarı-kırmızılılara ‘keşke, ah keşke’ dedirtecek bol bol!

Zira Kayserispor’un umutsuzca puana ihtiyacı var. Bu nedenle gayet dikkatli ve bir o kadar da hazırlıklı. Galatasaray’ın açık oyunundaki zaaflarından faydalanıyor. Nitekim 45’te bir penaltı kaçıran (Muslera geçit vermiyor) konuk takım 57’de Aylton’la golü buluyor. (Burada, Barış Alper’in Aylton’u yıpratan kuvvetli performansı olmasa bugün Kayserispor’un bu futbolcusundan çok daha fazla faydalanabileceğini de belirtelim.) Bu golden sonra stres de artıyor iki takım adına. Sinir harbini Galatasaray kazanıyor. Sayısız net pozisyon sonrası lehine verilen penaltıyı Mertens’le ağlara yolluyor (86). Bundan sonraki kısımda iki tarafın da baskısı var ama Galatasaray bonkörlüğe burada dur diyor. Puanlarını paylaşmayı reddediyor.


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