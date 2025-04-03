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Kadıköy hatırası

03 Nisan 2025 Perşembe

Galatasaray soğukkanlılık ve konsantrasyon olarak rakibine göre daha hâkim başlıyor çeyrek final derbisine. Fenerbahçe ise tempolu ama bol pas hatalı bir futbolla rakibine yardımcı oluyor adeta. Nitekim bedelini yenilen iki golle ödüyor (Osimhen 10 ve 27). Goller seyirciyi susturuyor, moral bozukluğunu da ekliyor dengelenmeyen futbollarına. İlk yarının sonunda Szymanski’nin golüyle (45+1), oyundan kopmayacağının sinyalini veriyor Fenerbahçe. 2. yarıda bu niyetini iyice belli ederek daha etkili bir futbol oynamaya başlıyor. Ancak Galatasaray, avantajını kaybetmemekte kararlı. Tam da “neyse saha karışmadı” derken, yedek kulübeleri karışıyor. Eklenen sürede Galatasaray maçın başından beri kaybetmediği sakinliğiyle rakibine bir kez daha bir “Kadıköy Hatırası” bırakarak, turu geçen taraf oluyor.


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