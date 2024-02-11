Kahramanın maçı

11 Şubat 2024 Pazar

Mücadele için sahaya çıkan her takımın amacı puan ya da puanlar. Ama bazen son derece kısır bir maçla ulaşabiliyorlar bu amaca bazen de tempolu ve keyifli bir versiyonla. Galatasaray-Başakşehir maçını seyreden futbolseverler ikincisine şahit oluyorlar. İki takımın da kapalı bir futbolu tercih etmemesi, oturmuş taktik anlayışları ve gol istemesi oyunu ilk dakikadan itibaren hem keyifli hem heyecanlı hale getiriyor. İki kalenin de zorlandığı kimisi organize kimisi bireysel çabalarla gelişen net tehlikeler var. Bunları gole çeviren tarafsa, ısrarcı ve takipçi iki futbolcusu sayesinde Galatasaray oluyor.

Gollerden ilkini 25’te Muslera’dan gelen ve rakibe çarpıp ceza sahasına düşen uzun topu adeta söküp alarak Barış Alper atıyor. İkincisi ise günün çalışkanı Mertens’ten geliyor. Volkan’ın çıkardığı ilk şutunun ardından ikincisini kaçırmıyor ve 31’de ağlara yolluyor. Başakşehir’in gollerden sonra başlayıp ikinci yarının ilk 20 dakikasına kadar sürdürdüğü baskı, ağları bulan ama ofsayt nedeniyle iptal edilen gollerinden sonra zayıflıyor. Galatasaray da fazla ısrarcı olmayınca skor değişmiyor. Galatasaray’da gelenler oluyor, gidenler oluyor. Sakatlar ve eksikler de. Ama Sarı-Kırmızılılar ‘her maça bir kahraman’ mottosuyla yoluna devam ediyor. Tüm takımın katkısı var ama bu maçın kahramanı, Okan Hoca nereye bırakırsa ‘Bura nere ki?’ demeden o pozisyonun adamıymış gibi bütün çabasıyla oynayan Yetenekli Barış Alper oluyor.