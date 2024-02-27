Konsantrasyon-suz
Süper Lig 27. hafta kapanış maçında, Antalyaspor tırmanmaya, Galatasaray ise sabit kalmaya çalışıyor puan tablosundaki yerlerinde. Maça hızlı başlayan taraf Antalyaspor oluyor. İlk dakikalarda ‘kaptı-kaçtı’ iki pozisyonla aradıkları gol gelmiyor. Öte yandan bu, kolay lokma olmadıklarının göstergesi.
Galatasaray, kısa sürede buluyor dengesini. Topa daha fazla sahip olan, oyuna hâkim gözüken taraf onlar ama ‘bal yapmayan arı’ kurgusu bu. Normalde takımın enerji depoları olan Torreira ve Mertens tutuk; son 3 maçın favorisi Demirbay dikkatsiz.
Barış Alper, sağ bekte verilen görevi tamamlamaya çalışırken aksamıyor ama oyuna hız olarak her zamanki katkısı yok. Özetle tutuk ve konsantrasyonu eksik bir Galatasaray var Antalyaspor karşısında… Buna rağmen 12’de Tete’ye yapılan faule verilen VAR onaylı penaltıyı Kerem’le gole çevirip skor avantajını yakalıyorlar. Antalyaspor 33’te Van de Streek ile karşılık veriyor bu gole. ‘Geliyorum’ diye önceden haber veren bir gol bu.
Buna rağmen Galatasaray defansı ve Muslera da konsantrasyon konusunda takımın geneline uyum sağladığından top ağları buluyor. Galatasaray’ı strese sokacak bu skora 45+1’de yine Kerem’le cevap veriyor ev sahibi takım. Konsantrasyon eksikliğinin Kerem’in 59’da kaçırdığı penaltı tamamlıyor. Ancak Galatasaray, bu haliyle skor avantajını son düdüğe kadar sürdürmeyi başarıp üç puana uzanan taraf oluyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Ramazan pidesi 15 lira oldu, emekli memur isyan etti
- Murat İde , İmamoğlu için hazırladığı şarkıyı anlattı
- Lütfü Savaş Gökhan Zan'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Pazara çıkan emekli dert yandı
- Mansur Yavaş'tan 'çılgın proje' çıkışı
- Erzincan'daki altın madenine ÇED olumlu raporu vermişti!
- Esnaf isyan etti
- Özel, CHP'den istifa edenler hakkında açıklamada bulundu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay 'U dönüşü' göndermesi
- Evlilik desteği alan yurttaş İmamoğlu'na teşekkür etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
- 'Evet, size kaybettireceğiz'
- 'Gıda Dedektifi' yöneticisine gözaltı
- Akşener'e zehir zemberek sözler
- 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında kaldı!
- Tolga Savacı kimdir?
- Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça'
- Canlı yayında 'mal varlığı' sorusuna yanıt
- Erdoğan: İttifakla el ele verdiğimiz zaman...
- Cem Küçük'ün 'swinger' gafı gündem oldu