Konsantrasyon-suz

27 Şubat 2024 Salı

Süper Lig 27. hafta kapanış maçında, Antalyaspor tırmanmaya, Galatasaray ise sabit kalmaya çalışıyor puan tablosundaki yerlerinde. Maça hızlı başlayan taraf Antalyaspor oluyor. İlk dakikalarda ‘kaptı-kaçtı’ iki pozisyonla aradıkları gol gelmiyor. Öte yandan bu, kolay lokma olmadıklarının göstergesi.

Galatasaray, kısa sürede buluyor dengesini. Topa daha fazla sahip olan, oyuna hâkim gözüken taraf onlar ama ‘bal yapmayan arı’ kurgusu bu. Normalde takımın enerji depoları olan Torreira ve Mertens tutuk; son 3 maçın favorisi Demirbay dikkatsiz.

Barış Alper, sağ bekte verilen görevi tamamlamaya çalışırken aksamıyor ama oyuna hız olarak her zamanki katkısı yok. Özetle tutuk ve konsantrasyonu eksik bir Galatasaray var Antalyaspor karşısında… Buna rağmen 12’de Tete’ye yapılan faule verilen VAR onaylı penaltıyı Kerem’le gole çevirip skor avantajını yakalıyorlar. Antalyaspor 33’te Van de Streek ile karşılık veriyor bu gole. ‘Geliyorum’ diye önceden haber veren bir gol bu.

Buna rağmen Galatasaray defansı ve Muslera da konsantrasyon konusunda takımın geneline uyum sağladığından top ağları buluyor. Galatasaray’ı strese sokacak bu skora 45+1’de yine Kerem’le cevap veriyor ev sahibi takım. Konsantrasyon eksikliğinin Kerem’in 59’da kaçırdığı penaltı tamamlıyor. Ancak Galatasaray, bu haliyle skor avantajını son düdüğe kadar sürdürmeyi başarıp üç puana uzanan taraf oluyor.