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Kral koltuğu

15 Nisan 2023 Cumartesi

Maç kusursuz bir denge ile başlıyor. İki takımın da taktik dizilişi 4-2-3-1. İki takım da savunmada dikkatli ve kanatlara yayılan hızlı ve dengeli çıkışlarla golü kovalıyor. Terazinin iki tepsisinde de 50/50 ağırlık dengesi olunca tempolu,keyifli bir oyun çıkıyor ortaya. Dakika 18. gösterdiğinde bu denge senaryosu bir anda değişiyor. Zira bu Icardi’nin, en büyük tutkusuna kavuştuğu dakika: Kerem’in asistiyle kendisinin de G.Saray’ın da ilk golünü atıyor. Bu, aynı zamanda bir dönüm noktası. G.Saray; bundan sonra; rakibiyle başa baş gelip onun gözüne baktıktan sonra dizgininden boşalıp rekorlara koşan ABD’li efsane yarış atı Seabiscuit gibi bir anda boşaltıyor dizginlerini. 24’te Rashica; 42 ve 45+12’de Icardi (ikisi de penaltıdan); 59’da Kerem ve 72’de Zaniolo ile buluyor golleri. Kayserispor’un ise gollere verecek cevabı kalmıyor. Zira 45+12’den itibaren 10 kişi oynamak zorunda kalıyorlar. 

Bir G.Saray var ki sahada, 12 kişi olsalar da çok fark etmeyecek. Sonradan oyuna girenler de dahil herkes yüzde 125 performans sergiliyor. Buna seyircinin ilk dakikadan itibaren itici güce dönüşen enerjisi de eklenince alınan sonuç sürpriz olmuyor. G.Saray, “Aslan Kral” lakabıyla liderlik koltuğunda gururla oturmaya devam ediyor. 

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