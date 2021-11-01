01 Kasım 2021 Pazartesi

Galatasaray’ın 4-3-3’lük teknik dizilişinde, ileride görev yapan Barış-Halil-Kerem, Gaziantep FK’nin 5’li savunması arasında adeta ‘eriyor’. Barış’ın seri top kayıplarına eklenen Kerem’in son vuruşlarda etkin olmaması da Galatasaray’ın işini kolaylaştırmıyor. Onların arkasındaki Cicaldau ve Morutan da bu dizilişi yadırgayınca, sistem geri dörtlü önünde ‘ortaya karışık’ bir görüntü kazanıyor. Buna karşılık Gaziantep’in kontratak kurgusunda arkadaki beş adamın ağır kalması orta sahanın ileriden kopmasına yol açıyor. Dicko ve Muhammet’in bireysel çabaları var ama takım destekleyemeyince oyun kısırlaşıyor. Böyle olunca maçın ilk yarısı 20 adamın oradan oraya manasızca koştuğu, kalecilerin de ‘pozisyon olsa da kurtarsak’ diye beklediği bir hal alıyor. İki tarafın da kaleye şutları var ama hiçbiri yürek hoplatan cinsten değil.

FUTBOL AKLI

Galatasaray adına, önüne dizilen beş kişilik duvarı aşmanın tek formülü ‘maharet’. Ancak sahadaki kadro bu açıdan çok umut vermiyor. Durumu, sahanın ‘futbol aklı’ değiştiriyor: 45+3. dakikada Morutan bu mahareti gösterip golü imzalayan isim oluyor. İkinci yarı Fatih Terim, Barış-Feghouli değişikliğiyle hem skor avantajını koruyacak hem de artıracak akıl dolu bir hamle yapıyor. Topu ve taraftarı özlediği belli olan Feghouli’nin 73. dakikada yaptığı mükemmel asistle Kerem’e attırdığı gol de böylece geliyor.

Galatasaray’ın gollerinden sonra defans güvenliğini başka bir bahara bırakan Gaziantep daha açık oynamaya başlıyor. Böylece tempo kazanan oyun daha zevkli hale geliyor ama iki tarafın çabası da başka bir gole yetmiyor. Her ne kadar lig uzun bir maraton, henüz de 11. hafta olsa da liderle arasındaki 10 puanlık fark bir psikolojik kamburdu Galatasaray için... Ezeli rakiplerin önemli puanlar bıraktığı haftada Galatasaray üç önemli puanla zirveye doğru bir adım atarak Lokomotif Moskova maçına moralle gidiyor.