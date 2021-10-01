01 Ekim 2021 Cuma

Gerçek: 4-2-3-1. Bu taktik diziliş bu kadroda daha güven veriyor. Gerçek: Boey, Galatasaray defansına da ofansına da değer katıyor... Gerçek: Marcao ve Nelsson daha uyumlu çalışıyor, bu da oyunu zenginleştiriyor... Ve gerçek: Morutan oyun zekâsıyla ve çalışkanlığıyla adeta ışıldıyor. Galatasaray adına bunlar olumlu gerçekler. Olumsuzlara gelince: Taylan göze batacak kadar net hatalar yapıyor. Galatasaray gol atabilecek formüller üretmekte yetersiz kalıyor. Fiziksel gücü (maç boyunca son derece disiplinli ve konsantre olarak mücadeleye devam etse de) rakibe göre düşük kalıyor. Bütün bu gerçeklerin sahaya yansımasına gelince: Rakibin fizik kuvvetine ve 3-3-3-1 gibi son derece hızlı ve zor taktiğine karşı Galatasaray akıllıca direnç gösteriyor. Bireysel hatalar dışında gol pozisyonuna girmesine çok imkân vermiyor, gücünü ekonomik kullanarak rakibinin oyununu bozmayı başarıyor.

Bir makinanın çarkları gibi çalışan Marsilya, pozisyonlar bulsa da (ki bunların çoğunda Cengiz Ünder’in inanılmaz hızı ve akıl dolu şutlarının etkisi çok fazla) direklere takılıyorlar. Özetle, pozisyon açısından son derece kısır, mücadele açısından oldukça yüksek bir 90 (Maçın ilk yarısında seyirici ikinci yarısında VAR ve sakatlıklar çerçevesinde eklenen) +16 uzatma dakikası geçiyor. Son düdükle Galatasaray 1 önemli puan, 10 akıllı futbol puanı alıyor. Geriye de bir muamma kalıyor: Bu Galatasaray’ın gerçeğiyse ligde seyrettiğimiz ne?