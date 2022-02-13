13 Şubat 2022 Pazar

Nasrettin Hoca’nın göle çaldığı mayadan yoğurt elde etmesi ne kadar olasılık dahilindeyse sezona “gençleşme” mottosuyla başlayıp 36’lık Gomis’i “başarı” olarak kadrosuna katan Galatasaray’ın bu yönetim anlayışıyla durumunu toparlaması o kadar olası. Buna bir de teknik adamın hâlâ “Galatasaray’ı izliyorum” modundan “Galatasaray’ı yönetiyorum” ayarına geçememiş olması ekleniyor. Bu nedenle Kayserispor’u evinde ağırlayan Galatasaray maçın büyük bölümünü “boş yaparak” geçiriyor. Boş yapmayı biraz açacak olursak: Topla oynayan, daha çok pas yapan, daha çok şut atan taraf Galatasaray. Ancak sonuç olmayınca bu sadece kağıt üzerindeki “süs” olarak kalıyor. Öte yandan ikinci yarıda yaptığı akıllıca oyuncu değişiklikleriyle “Sen oyna, ben kazanayım” diyen taraf Kayserispor oluyor. Galatasaray’da problem orta sahanın Berkan-Taylan olarak kurgulanması. Orta saha yetemeyince bu bütün takıma yansıyor. İlk yarıyı düşük viteste geçiren Kayserispor, ikinci yarıda Galatasaray’ın yarattığı boşlukları güzelce doldurarak 70’te Cardoso ile golü buluyor. Galatasaray gole 85’te Mustafa Muhammed ile cevap verse de yetmiyor. Galatasaray’ın hali şaka gibi ama işin kötüsü camiada kimse bu duruma acı acı da olsa gülemiyor.

