Ebru Kılıçoğlu
Taşikardisiz 3 puan
Bir önceki maçta şöyle bir silkinmiş, eski çizgisinden bir dal tattırmıştı Galatasaray. Antalyaspor karşısında, ilk çeyrekte yine “dalgın” bir performans sergilese de artık Morata’sı olmasının avantajını yaşıyor. Onun asisti ile Osimhen 30. dakikada hem kendisinin hem Galatasaray’ın ilk golünü atıyor. Böyle açılan perde 45’te Morata’nın penaltısıyla, 45+3 ve 52’de yine Osimhen’le sürüyor. Skor avantajı, “oynamıyorlar” diye eleştirilen futbolcuların üzerindeki “oynayamıyoruz işte” duygusunu bir anda silip atıyor. Galatasaray, özlenen futboluna ve 3 puana uzun zaman sonra taraftarında taşikardi yaratmadan alkışlarla ulaşıyor.
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