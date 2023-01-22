Tavşan ile tazı

22 Ocak 2023 Pazar

İlk düdük çalıyor, sahada koşturma başlıyor. İş saatinde gelen otobüse binmeye çalışan yolcular gibi bir o yana bir bu yana koşmaya başlıyor iki takımın oyuncuları da… İdeal kadrosuna yakın bir 11 ile sahada olan Galatasaray, son haftalardaki üretken takım oyununu biraz geriletmiş. Yine üretken ama takım olarak değil ayrı ayrı gösteriyorlar çabalarını. Bunda onlardan ziyade, Antalyaspor’un rakibin oyun dengesini bozma prensibiyle oynamasının etkisi büyük.

Paslaşmaların arasına giriyor, kaptıkları topu alıp kaçıyor, Japon futbolcuları Shoya’ya ulaştırıyorlar. O da o kadar hızlı ki, biraz önce Antalyaspor kalecisine göz dağı veren top bir an sonra Muslera’nın kâbusu oluyor.

Sayısız tehlike var iki takım adına da. İki tarafın da kalecileri, defansları bazen de kale direkleri giriyor devreye… Bu heyecanlı ve keyifli çekişmenin nişanesi olan gol bir türlü gelmiyor ilk yarıda.

Bu durum ikinci yarının başında Icardi tarafından değiştiriliyor! 49. dakikada kafa vuruşuyla topu ağlara yolluyor. Tam rahatlayıp tempoyu ayarlayan taraf olacakken, 6 dakika sonra bu kez serbest vuruş ile başlayan bir pozisyonu tamamlayan Adriano bir gol atıyor. Skor eşitleniyor.

Oyun bir kez daha ‘Tavşan kaç-tazı tut’ temposuna dönüyor. İki taraf ta bazen kaçıyor bazen kovalıyor… Galatasaray, baskı yaptığı ve rakibi hataya zorladığı böyle bir kovalamaca anında, Floranus’un kendi kalesine attığı golle 59. dakikada tekrar öne geçiyor. Tempo golden sonra da değişmeden devam ediyor. İki tarafın karşılıklı ve bitmeyen baskısı iki tarafı da oyundan düşmeden oynamasını sağlıyor. Çabalara rağmen skor değişmiyor. Galatasaray liderliğini de serisini de sürdürüyor.