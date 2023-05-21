Ebru Kılıçoğlu
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Tutumlu lider

21 Mayıs 2023 Pazar

Şampiyonluğa giden yola avantajını kaybetmeden devam etmek istiyor Galatasaray. Rakibi Sivasspor ise peş peşe gelen puan kayıplarının ardından bu maçla yaralarını sarma derdinde. Galatasaray’da Okan Hoca “kazanan kadroyu” bozmamış. Öte yandan artık birbirini iyi tanıyan ve ofansif bir oyun izletmeyi seven Galatasaraylı futbolcular, son haftalarda olduğu gibi güçlerini “ekonomik” kullanmayı tercih ediyorlar. Özellikle Torreira’nın bir maestro gibi yönettiği oyunda pres yapıyor, oyunu rakip sahaya yığıyor ama iş pozisyona girme ve ciddi tehlikeler yaratma konusuna geldiğinde son derece tutumlu hatta cimri davranıyorlar. Sivasspor 4-1- 4-1 dizilişine rağmen daha çok 5-6 oyuncusuyla diziliyor kale önüne. Amacının gol atmaktan çok gol yememek olduğunu açık açık hissettiriyor böylece. Hal böyle olunca, hatırı sayılır iki pozisyon oluyor topu topu ve bunların ikisi de Galatasaray adına gol oluyor: İlki 13. dakikada Kerem’in mükemmel asistiyle, ikincisiyse 63. dakikada Boey’in ileri taşıdığı topla geliyor. Her ikisini de ağlara yollayan isim Icardi. Stadı hınca hınç dolduran ve son ana kadar desteği bırakmayan seyirci, bu “tutumlu” Galatasaray’dan istediği kadar çok gol seyredemiyor ama altın değerinde bir üç puan kazanmanın haklı mutluluğunu futbolcularıyla doyasıya yaşıyor.

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