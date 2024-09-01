Üç nokta...

01 Eylül 2024 Pazar

Sezona “Bir sağ bek-bir 8 numara ile tamamız” diye başlarken başkandan hocaya herkesi değiştirme noktasına gelen Galatasaray, Adana Demirspor karşısına kocaman bir soru işareti olarak çıkıyor. İlk dakikalarda savunmada verdiği açıklar, ilk pozisyonları hızla kendi ceza sahasında karşılamak zorunda kalması soru işaretini daha da büyütecekken, G.Saray, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu golle kocaman ünleme dönüştürüyor bu noktalama işaretini...

Nitekim bundan sonra maçın tamamı ünlemlerden oluşuyor. Zira 18’de Semih kendi kalesine; 31’de Barış Alper Yılmaz küs olduğu söylenen Kerem Aktürkoğlu’nun asistiyle, 38’de Mertens sakatlanan Icardi’nin yerine giren Batshuayi’nin pasıyla ve 60’ta Abdülkerim’in vuruşuyla tam 5 gol buluyor G.Saray... Buldukları kadar, Adana Demirspor’un kaçırdıkları da ünlemlik bu arada. Ancak G.Saray öyle hırslı ki, konsantrasyonunu toparlayan Muslera da kimseye geçit vermiyor. Hatta o kadar ki, 66’da elle oynama gerekçesiyle kazanılan penaltıyı bile kurtarıyor. Gerçi bir penaltı daha kazanıyor ev sahibi ve 79’da Gravillon’la skoru 1-5’e getirmeyi başarıyor. Bir penaltı da Batshuayi kaçırıyor. Ya da 15 yaşındaki Deniz kurtarıyor. Ama bütün bunlar moralini bozmuyor. G.Saray 5 golle 3 puanını alıp, gelecek maçlara hazırlanmak için üç noktayla milli takım arasına gidiyor...