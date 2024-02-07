Ebru Kılıçoğlu
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Yedek ve stepne

07 Şubat 2024 Çarşamba

Galatasaray, Bandırmaspor karşısına beklendiği gibi yedeklerine şans veren bir kadro ile çıkıyor. Resmi bir karşılaşmada formayı hak ettiklerini gösterebilme, kendilerine alan açabilme fırsatı bu yedekler için. Öyle olmuyor. Galatasaray’ın sahadaki kadrosu topu ‘tepiklemek’ dışında fazla bir futbol sergilemiyor. Organize ataklar yok, pres yok, en önemlisi hırs yok. Daha doğrusu var da Bandırmaspor hanesine yazılıyor. Fizik olarak Galatasaray’dan zayıf olan konuk ekip açığını hırsıyla kapatmak istiyor. 5-4-1 taktik dizilişlerinde kalabalık savunmalarına ve hırslarına rağmen gollere engel olamıyorlar. 26’da Davidson Sanchez’in açtığı perde Halil (36) ve Tete’nin (40) penaltı golleriyle devam ediyor. İlk yarı bitmeden Sergen’in ısrarlı takibi ise Bandırmaspor’un golünü getiriyor. İkinci yarı, Bandırmaspor kararlılık ibresini yükseltip gol kovalarken, Galatasaray’ın oyuncu değişiklikleriyle iyice birbiriyle uyumsuz hale gelen ve kaleye gitmeyi de pek düşünmeyen kadrosu rakibe bu konuda oldukça destek oluyor! Mulumba’nın golü (77) bu açıdan çok da sürpriz değil. Galatasaray çok da varlık göstermediği maçta, yeni transferi Vinicius’un uzatmada attığı gol ve 4-2’lik skorla tura uzanan taraf oluyor ama bu maçta yedekle stepne arasındaki fark barizce ön plana çıkıyor. Bu maç Galatasaray’a; “Yedeğim var ne de olsa!” rahatlığı bırakıp mecburi kullanılan stepnelerini bir an önce güncellemesi gerektiği mesajını çok net veriyor.


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