‘Bütün erkekler çiçektir’

06 Haziran 2020 Cumartesi









‘Bir erkeğin en güzel kariyeri babalıktır’.

‘Baba olmayan bir erkek yarım erkektir’.

‘Erkek dediğinin sırtından sopayı yanından sıpayı eksik etmeyeceksin’.

‘Erkek cinayeti diye bir şey yoktur, kadınlar da öldürülüyor’.

‘Erkek kendini gelecekteki hanımı için saklamalıdır’.

‘Zaten erkekler iş aradığı için işsizlik yüksek’.

‘Kocam isterse çalışabilir’.

‘Erkek adamın o saatte sokakta işi ne?’

‘Kadının elinin kiri der geçerler ama sen erkek başına ne yapacaksın…

“Bay” eleman aranıyor.

‘Artık erkek midir, oğlan mıdır…Bilinmez’.

‘Erkeğe herkesin içinde konuşmak, ortalık yerde gezmek, yanında annesi, ablası olmadan sokağa çıkmak, çalışmak yakışmaz. Erkek okuyup kariyer düşünmemeli. 'Erkek evinde oturup evle ilgilenmeli, evliyse çocuklarının babası olmalı’.

‘Babasına bak, oğlunu al’.

‘Erkek dediğin sanat yapmayacak, zaten akılları ermiyor, kadınlar kadar beceremiyorlar. Spor hiç yapmayacak, ne o öyle her tarafları görünüyor!’

‘Çalışmaya devam edecek misin? Hem iş hem babalık zor olmayacak mı?’

‘Ben kocamın çalışmasına tabii ki karşı değilim ama akşam eve geldiğimde kapıyı güler yüzle açan, önüme bir tabak sıcak yemek koyan bir erkek görmek isterim’.

‘Erkek kuyruk sallamazsa kadın bir şey yapmaz’.

‘Kocasını dövmeyen dizini döver’.

‘Kocam namusumdur’.

‘Erkek gibi ağlama’.

‘Erkeğin adı yok’.

‘Kadındır hem sever hem döver’.

‘Dondurmayı yalaya yalaya yiyen erkek yolludur’.

‘Kadın sevişmek istediğinde erkek itiraz ederse melekler ona kıyamete kadar lanet eder’.

‘Erkek doğası gereği yalnızca zeka gerektirmeyen ağır işler için uygundur, sanatla, yönetimle, bilimle, felsefeyle uğraşmamalıdır’.

‘Yine doğası gereği erkek korunmaya muhtaçtır. Acizdir. Kadınların ilk vazifesi erkekleri korumaktır’.

‘Erkeklere seçme ve seçilme hakkının verilmesi kadınların bir lütfudur’.

‘Erkek iffetli olacak. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak’.

‘Erkek şort giyiyorsa aranıyordur’.

‘Edebiyle çalıştıktan sonra elbette erkek de çalışabilir’.

‘Erkeklerin kadınlarla eşit olması bir kere fıtrata ters’.

‘Erkekler ikiye ayrılır, evlenilecek erkek eğlenilecek erkek. Kadınlarımız helal süt emmiş erkek bulmakta zorlanıyor neticede’.

‘Erkek dediğin kadının elinin kiridir’.

‘Erkekler okuduğu için kızlarımız evlenecek adam bulamıyorlar, evde kalıyorlar’.

‘Erkek halinizle mecliste kadınların arasında çalışmak zor değil mi?’

‘Neymiş efendim kadınlar gece işten eve giden adamı taciz etmişler falan. Kadın doğası gereği bunu yapar arkadaşım sen namusunu korumayı öğreneceksin’.

Yukarıdakilerin hepsi ve daha binlercesi dün Twitter’da kadınlar tarafından paylaşıldı.

Çocukluktan bu yana sürekli duyduğumuz, ‘doğal ve normal’ olarak kabul etmeye zorlandığımız, sistematik ayrımcılığın ve tacizin öznesi haline getirildiğimiz, itiraz edersek şiddete uğradığımız erkek kafanın cümleleri…

O kafanın tahakkümünü yine biz kadınlar yıkacağız…Bütün erkekleri çiçeğe çevirmek için…



