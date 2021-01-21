21 Ocak 2021 Perşembe

Sizi hangisi yaralıyor?

Bir annenin kız çocuğunun ilk kez regl olmasını paylaşması mı?

Yoksa öz yeğenine tecavüz eden erkeğin tutuksuz yargılanma kararının ardından davul zurnayla karşılanması mı?

Bu iki olay aynı hafta içinde gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’nin sosyal medyada kızının ilk kez regl olduğunu duyurması hassasiyeti geniş, mezhebi dar kişileri oldukça rahatsız etmiş.

Kadınların bedenleri, arzuları, dertleri, yaşamları ve ruhlarını kapatmayı, onları görmemeyi isteyenler ağız birliği edip bu çok ‘özel meselenin’ açık edilmesine öfkelenmişler.

Düvenci’nin anneliği, kızıyla ilgili kararları, kızının özel yaşantısını ‘nesneleştirdiği’ ileri sürülüp, eleştirilmiş.

Sonuçta bir kadın kendi çocuğuyla ilgili kararı, kutlaması ve paylaşımı üstünden sosyal medyanın kifayetsiz jürileri tarafından yargılanmış.

Regl olduğu için yüzüne bir tokat atma gericiliğine uymadığı, kızını korkutup utandırmadığı, onun hayatının önemli bir eşiğinde kutlayarak yanında bulunduğu ve bunu paylaşmayı seçtiği için ayıplanmış.

Hijyenik pedlerin marketlerde siyah poşetlere konması, gazete kağıdına sarılması ya da kadınlara ‘peçete tıkamasını’ salık veren erkeklerin ülkesinde cesur bir davranış.

Kırılgan erkek ruh hali bu son derece tehlikeli meselenin varlığından sıkı sıkı korunmalı ve sağlıklı kadınların her ay kanadığı gerçeği kriptolu mesajlarla onlardan bucak bucak saklanmalı.

O çevreler kadınların regl olmasından ve bundan söz etmesinden rahatsız değil sadece.

Kadınlarla ilgili her şeyden rahatsızlar.

Kadınların konuşmasından, görünmesinden, gülmesinden, itiraz etmesinden, hakkını aramasından rahatsızlar.

Kısaca kadınlardan rahatsızlar.

Sünnet düğünleri, gerdek gecesi öncesi kutlamaları, tecavüzcülerin sırtlarının sıvazlanması erkek cinsel organının göğüs gere gere, göstere göstere, yüksek sesle kutlama geleneğinin bir parçası.

Kadının cinselliğiyle ilgili bir kutlama ise ters, yanlış, ayıp.

Kadınların saçları ayıp, sesleri ayıp, yüzleri ayıp, bedenleri ve ruhları ise en ayıp.

Kadınlıkla ilgili her önemli aşama, regl, seks, gebelik, doğum, annelik, menopoz hepsi ayıp, ayıp…

Ama Mardin’de 17 yaşında amcası tarafından iki gün boyunca tecavüz edilen çocuğun intihara teşebbüs etmesine karşın, tecavüzü DNA raporuyla ispatlanan zanlının tahliyesini akrabalarının davul zurna ile kutlaması ayıp değil.

Erkeklikle ilgili hiçbir şey ayıp değil.

Kadını dövdüyse ‘ağır tahrik’, tacizse ‘eril fail’, tecavüzse ‘libidosu yüksek’, eşini öldürdüyse ‘namusunu temizledi’…

Erkeklerin eylemlerinde suç ve ayıp yok çünkü.

Onların erkeksi bahaneleri var.

Bir annenin küçük kızının bedenini kutlaması, bunu paylaşması ayıp ve topluma ters.

Ama kadın hakları için kılını kıpırdatmayan, konforu bütün korkakların parmak sallaması ayıp değil.

Bu ülkede sadece kadınlarla ilgili şeyler ayıp..

Onun dışında her şey güllük gülistanlık..