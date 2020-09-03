Rejim ve çocuklar

03 Eylül 2020 Perşembe

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık’ın yürüttüğü Gençlik Araştırması 18-29 yaşları arasındaki gençlerin ezici çoğunluğunun daha iyi bir gelecek için ülkeyi terk etmek istediğini ortaya koyuyor.

Anket gençlerin yüzde 77.6’sının işe girebilmek için torpilin liyakattan daha etkili olduğunu ve yaklaşık yüzde 80’inin hiçbir politik partinin yeterli politika üretmediğini düşündüğünü de açığa çıkarıyor.

Üstelik gençlerin yüzde 50.5’i mutsuz olduğunu açıklamış.

Onlarca çocuğa tecavüz edilen Ensar Vakfı skandalına ‘Bir kereden bir şey olmaz’ minvalinde yorum getiren bakanlar olduğu sürece..

2018’de Giresun’da 11 yaşında şüpheli biçimde ölen Rabia Naz Vatan’ın soruşturmasında takipsizlik kararı verildiği ve kuşku bulutu güvenlik güçleri tarafından dağıtılmadığı sürece…

Girls Not Brides örgütüne göre yüzde 15 ile ülkede çocuk gelinlerin oranı Avrupa’nın en yüksek oranı olmayı sürdürdüğü sürece…

Çocuk istismarına af getiren ve çocukların tecavüzcüleriyle evlenmelerinin önünü açan yasa tasarısıyla ilgili zemin çalışmaları devam ettiği sürece…

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verilerine göre 2018’de gençlerin yüzde 43’ü liseye gidemediği ve bu oran OECD ortalamasının üç katı kaldığı sürece…

IMF’ye göre 2020 yılı için ülkedeki işsizlik oranı yüzde 17.2, kayıtdışı işsizlik ise korkutucu boyutları aştığı sürece…

Uşşaki Tarikatı’nın lideri Fatih Nurullah örneğinde görüldüğü gibi tarikatlar, sahte mesihler, şeyhler ve hocalardan küçücük çocukları korumak için somut ve ciddi adımlar atılmadığı sürece…

Çocukların yoksulluğu, yasadışı istihdamı, sosyal refahı üstüne kapsamlı politika geliştirilmediği sürece…

Bu ülkenin çocukları mutsuz olmayı sürdürecek.

Çocuk ve gençleri dışlayan, tepeden bakan, seçimlerini hor gören, onları koruyup geleceklerini garantiye almaktan aciz siyasi bir kültür köhne ve gerici rejimlerin yansımasından öteye gidemez.

Ayakta kalmak isteyen iktidarların birincil hedefi ülkenin gerçek sahipleri, çocuklara ve gençlere yatırım yapmak olmalı.

O çocuklar gün gelip geleceklerini dışarıda arıyorlarsa en büyük vebal o köhne iktidarlara aittir.